دود بی تفاوتی در خصوص محیط اطراف ابتدا به چشم خود انسان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مازنی شامگاه سه شنبه در جمع مردم اسلامشهر در هیات منتظران نور این شهرستان طی سخنانی با بیان این که مسئولیت اجتماعی مسئولیتی است، که یک فرد نسبت به جامعه و محیطی که در آن زندگی می کند، دارد، گفت: این حس گاهی به صورت انجام وظیفه یک فرد نسبت به جامعه بروز می کند و گاهی این وظیفه به صورت گروهی مانند تشکیل حزب، هیئات مذهبی و سمن ها خود را نشان می دهد.

وی افزود: یک فرد در دنیا تنها مسئول زندگی شخص خود نیست و علاوه بر این که نباید نسبت به زندگی شخصی خود بی تفاوت باشد، در خصوص جامعه نیز نباید دچار بی تفاوتی شود، دود بی تفاوتی نسبت به اجتماع ابتدا به چشم خود فرد می رود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: بی تفاوتی نسبت به محیط اطراف در خصوص زندگی حیوانی انسان نیز پذیرفتنی نیست، چرا که اگر به مسئولیت خود عمل نکنیم، موفق نخواهیم بود.

مازنی با اشاره به آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) اضافه کرد: مسئولیت در آیات و سنت گاه به صورت پاسخگویی در روز قیامت بروز می کند، افراد، در دادگاه عدل الهی باید پاسخگو باشند، این پاسخگویی به ویژه برای افرادی که علاوه بر خود دارای مسئولیتی در جامعه بودند، بیشتر است.