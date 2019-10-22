۸۰۰ دانش آموز مرندی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته پشتیبانی بسیج دانش آموزی شهرستان مرند، عصر امروز با محوریت اعزام کاروانهای راهیان نور دانشآموزی و برنامه ریزی برای گرامیداشت هفته بسیج دانشآموزی برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند در این جلسه گفت: حدود ۸۰۰ دانش آموز پسر و دختر شهرستان طی ۴ مرحله در آبان ماه سال جاری به مناطق عملیاتی شمالغرب کشور اعزام خواهند شد.
اباذر کاظمی افزود: فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان مانند سال های گذشته حضور باشکوهی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان خواهند داشت.
فرمانده سپاه ناحیه مرند نیز ابراز داشت: دغدغه مجموعه سپاه و آموزش و پرورش، تربیت نسل انقلابی برای آینده است.
محمدرضا هنرور ادامه داد: هدف از اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی، ترویج فرهنگ مقاومت، حفظ روحیه ایثار و تشریح ارزشهای دفاع مقدس است.
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