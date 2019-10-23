به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، نشست علمی بررسی سرفصل‌های درسی روانشناسی اسلامی مثبت گرا با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در واحد قم برگزار شد.

خسروپناه در این نشست با تأکید بر اینکه اساتید و خبرگان دانشگاهها در تعالی رشته های علوم انسانی مشارکت کنند، گفت: معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال این است که با مشارکت اعضای هیأت علمی، اساتید و خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی طرح هایی را ناظر بر تعالی رشته ها است به تصویب برساند.

وی اظهار داشت: ما به عنوان یک طلبه فلسفه که دانش آموز فلسفه هستیم، می توانیم به مبانی فلسفی اشاره کنیم، اما اینکه این مبانی چه کاربستی می توانند بر نظریه های روانشناسی داشته باشند را باید اساتید روانشناسی که آشنایی با مباحث فلسفی دارند، نظر بدهند.

خسروپناه خاطرنشان کرد: روانشناسی مثبت گرا به عنوان یک دانش جدید در دنیا مطرح شده و ما باید از این دانش و سایر علومی که در دنیا مطرح است، بهره ببریم.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برخی جوامع غربی، ایرانیان را با رویکرد تقلیل گرایی مبتنی بر خصلت های منفی و ذات گرایی تفسیر کرده اند و در کتاب هایی که در مورد ایران می نویسند خصلت های منفی در آن بسیار مشاهده می شود. لذا این سوال مطرح است که آیا روانشناسی مثبت گرا می تواند مشکل روشنفکران را حل کند یا خیر؟

خسروپناه افزود: اگر قرار باشد معاونت علوم انسانی و هنر یک رشته ای به رشته های دیگر بیافزاید، هنر این است که روانشناسی مثبت گرا در بحث نهادها و ساختارها نهادینه شود، زیرا اگر کارخانه ای نگاه مثبت به فعالیتش داشته باشد، می تواند تولید خود را چند برابر کند و برعکس.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اگر از روانشناسی مثبت گرا بتوان به یک روانشناسی مثبت گرا بالینی رسید، به نظر باید اول به درمان روشنفکرانمان بپردازیم تا در توصیف ایرانیان منفی نگر نباشند.

وی فلسفه تشکیل معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی را تعالی علوم انسانی و هنر دانست و افزود: معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی بر سه مولفه روزآمدی، بومی سازی و حکمی سازی استوار است و با هدف تعالی علوم انسانی و هنر این معاونت فعالیت می کند.