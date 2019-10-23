تهیه ساندویچ ۲۰ متری با طعم مهربانی در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، این ساندویچ ۲۰ متری سه شنبه شب پس از پخت با حضور پرشور شهروندان آملی در یکی از مجتمع های تجاری و رفاهی در این شهر رونمایی و میان کودکان بی سرپرست و شهروندان توزیع شد.

حسین فلاح سرپرست و مدیر برگزاری این اقدام خیرخواهانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت که مراحل آماده سازی این ساندویچ ۲۰ متری که تاکنون در مازندران با این حجم برای نخستین بار تهیه و تولید شده بود، توسط ۱۰ آشپز و عوامل طی سه روز فعالیت بدون وقفه آماده شد.

فلاح افزود: این ساندویچ با ۵۰ کیلوگرم گوشت قرمز، ۳۰ کیلوگرم گوشت مرغ، مقدار قابل توجهی فلفل دلمه، پیاز، قارچ، سس و روغن مایع آماده شده است.

وی ادامه داد، که این اقدام خیرخواهانه در این نوع طی یک فراخوان عمومی در شبکه های اجتماعی ازآنان دعوت شده بود، خوشبختانه با استقبال و همراهی خوب شهروندان آملی مواجه شد.

طولانی‌ترین ساندویچ دنیا در ایتالیا و به طول ۱۳۷۸ متر تهیه و در کتاب رکوردهای جهان، گینس به ثبت رسیده بود.