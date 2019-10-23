۸۵۰۰ هکتار از عرصه های جنگلی در چهارمحال وبختیاری احیاء شد

برمک اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و تبصره یک ماده دو قانون ملی شدن جنگل ها، بهره برداری از جنگلها و مراتع استان در قالب احاله طرح های مدیریت منابع طبیعی، جنگلکاری اقتصادی و مرتعداری از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و یا با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی صورت می گیرد.

اسلامی هدف از اجرای این طرح ها را احیای عرصه های منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جنگل نشینان عنوان کرد و افزود: در استان چهارمحال و بختیاری تاکنون ۵۶۸ فقره قرداد با این موضوع منعقد شده است که باعث احیای بالغ بر هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از عرصه های مرتعی و جنگلی شده است.

وی با بیان اینکه مجریان طرح ها حق بهره برداری از اراضی را دارند و به هیچ وجه امکان خرید و فروش، تغییر کاربری و واگذاری جزیی و کلی اراضی وجود ندارد، ادامه داد: از این تعداد قرارداد تاکنون ۵۰ فقره به دلیل تخلفات صورت گرفته از سوی مجری طرح، فسخ و منجر به اخذ خسارت وارده بر طبیعت شده است.