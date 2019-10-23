به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رفاهتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسب هفته دانش آموزی که در سالن جلسات سازمان بسیج دانش آموزی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: ۱۶۰ هزار دانش آموزی گیلانی در سازمان بسیج دانش آموزی هستند.

وی به فعالیت دو هزار و ۵۶۰ واحد بسیج دانش آموزی در استان گیلان اشاره کرد و افزود: ۶۰ درصد دانش آموزان گیلانی عضو سازمان بسیج دانش آموزی هستند خوشبختانه سازمان بسیج دانش آموزی در تمام شهرهای استان فعالیت می کند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی گیلان با تأکید بر لزوم همکاری همه سازمان‌ها با آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف عالی آموزشی، تصریح کرد: متاسفانه آموزش و پرورش در حوزه پرورشی با مشکلاتی مواجه که باید برای حل آن همه همدلی و همکاری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دانش آموزان نیازمند فراگیری معارف و ارزش‌های الهی و اسلامی هستند، بیان کرد: کادرپروری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بسیج دانش آموزی است که باید در حوزه پرورشی در سطح مدارس به آن توجه شود.

رفاهتی به امضای تفاهمنامه با پارک علم و فناوری استان گیلان اشاره کرد و ادامه داد: این تفاهمنامه در راستای حمایت از دانش آموزان نخبه امضا شده است.

وی همچنین انتقال فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان جامعه را یکی دیگر از اهداف سازمان بسیج دانش آموزی عنوان و اظهار کرد: سازمان بسیج دانش آموزی در این زمینه برنامه‌های متنوعی دارد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی گیلان با بیان اینکه طرح یاوران ولایت با هدف حمایت از جوانان و نوجوانان بسیجی اجرایی می شود، افزود: در این طرح تمام اختیارات به دانش آموزان داده شده تا توانمندی و استعدادهای خود را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به اجرای طرح شهید بهنام محمدی در راستای پیوند مدرسه، مسجد و منزل، تصریح کرد: اولویت در این طرح توجه به حوزه پرورشی دانش آموزان است. این طرح یکی از مصوبات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

رفاهتی با بیان اینکه سالانه ۱۰ هزار دانش آموز در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام می شوند، بیان کرد: امسال اعزام کاروان‌های راهیان نور از ۱۱ آبان ماه آغاز خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به هفته بسیح دانش آموزی از اجرای ۳۰ برنامه متنوع شاخص در سطح استان خبر داد و گفت: راهپیمایی۱۳ آبان، برگزاری صبحگاه مشترک بسیج دانش آموزی، افتتاح نمایشگاه مدرسه عشق و دیدار با خانواده های شهدا و سخنرانی دانش آموزان پیش از خطبه های نماز جمعه روز ۱۰ آبان از جمله برنامه های هفته بسیج دانش آموزی است.