به گزارش خبرگزاری مهر، زنان سیاستمدار در آلمان قربانیان جدید نفرتپراکنی در شبکههای اجتماعی هستند. نظرسنجی«رپورتر مونشن» نشان میدهد که تقریبا ۹۰ درصد از نمایندگان پارلمان مرکزی آلمان در شبکههای اجتماعی مورد حمله و توهین قرار میگیرند. به نظر میرسد؛ هدف ساکت کردن زنان فعال در عرصه سیاست آلمان است.
کاتارینا شولتسه، نماینده حزب سبزها در مجلس ایالتی بایرن آلمان، کسی است که سیاست را در بایرن متحول کرد؛ از پاییز سال ۲۰۱۸، ۳۸ کرسی پارلمان ایالتی بایرن متعلق به حزب او است. اما موفقیت برای این زن سیاستمدار با حاشیههای زیادی همراه بوده است. او بارها در شبکههای اجتماعی مورد حمله و توهین قرار گرفته است. شولتسه در این باره میگوید: «بدون تردید از اینکه صبح زود از خواب بیدار شوم و در شبکههای اجتماعی، توهینهایی که به من شده را بخوانم، حس خوبی ندارم. این اقدامات بر روی زندگی ما تأثیر میگذارد.»
نتایج یک پژوهش جدید در آلمان نشان میدهد که نفرتپراکنان سعی دارند با این اقدامات خود، مانع فعالیت سیاستمداران زن در کارزارهای انتخاباتی شوند. در انتخابات ایالتی سال ۲۰۱۸، کاتارینا شولتسه، کاندیدای اصلی حزبش بود، اما گروههای راستگرا و افراطی کارزاری علیه او شکل دادند. آنها از کاربران خواستند تا در شبکههای اجتماعی به او توهین کنند. اما شولتسه تنها زن سیاستمداری نیست که بارها و بارها با تهدید روبهرو شده است.
تحقیقات «رپورتر مونشن» نشان میدهد که نفرت در شبکههای اجتماعی به ویژه علیه زنان سیاستمدار شکل جدیدی به خود گرفته است. نتایج نظرسنجی «رپورتر مونشن» بسیار تکاندهنده است: ۸۷ درصد از این زنان تاکنون هدف نفرت و تهدید در شبکههای اجتماعی بودهاند و برخی میگویند تقریبا هر روز با این مسئله روبرو هستند. در ۵۷ درصد از موارد، سخن از خصومتها و حملههای جنسی است. آنکه دمشایتبرگ، از نمایندگان بوندستاگ، نمونهای از آزارها و تهدیدها را به تصویر میکشد: «سخنان وحشتناکی به من زده میشود. در اغلب موارد، تحت توهین نژادپرستانه و جنسی قرار میگیرم.»
۳۸ درصد از نمایندگان زن در بوندستاگ گفتهاند که علیه تهدید و توهین شکایت کردهاند. اما در دو سوم موارد روند حقوقی رسیدگی به شکایات متوقف شده است. برخی موارد هم مسکوت ماندهاند. ماریا ورزیگ، رئیس کانون وکلای زنان آلمان معتقد است که پلتفرمهایی مانند فیسبوک که فضایی برای توهینهایی از این دست در اختیار نفرتپراکنان قرار میدهند، باید پاسخگو باشند. به گفته او، گروهی از توهینها دارای مؤلفههای کیفری هستند و در این مورد میتوان با استناد به حقوق مدنی با آنها مقابله کرد. او با اشاره به کند بودن روند رسیدگی به این شکایات میگوید: «شاید موضوع هنوز آنطور که باید و شاید در حوزه حقوقی، جدی گرفته نمیشود.»
اینها در حالی است که ۱۱ درصد از زنان سیاستمدار که در نظرسنجی جدید شرکت داشتهاند، گفتهاند که حجم توهینها و تهدیدها باعث شده، به عنوان یک زن برای ادامه کار حرفهای مردد شوند. مسئولان برنامه تلویزیونی «رپورتر مونشن» برای این نظرسنجی، از تمامی ۲۲۱ زن نماینده پارلمان دعوت کردند، اما تنها ۷۷ نفر به این دعوت پاسخ مثبت دادند.
این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در آلمان ارسال کرده است.
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