الوند میزبان مسابقات بین المللی کشتی روز جهانی کودک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه میزبانی رقابت های بین المللی جام روز جهانی کودک، امروز با حضور روح اله احمدزاده کرمانی شهردار الوند و رئیس هیأت مدیره شرکت شهرهای صنعتی البرز و محمود حیدری رئیس هیأت کشتی استان قزوین و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به امضا رسید.

بر این اساس با توجه به مساعدت های هدایت اله جمالی پور استاندار و علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین، شهرستان الوند طی روزهای ۲۱ و ۲۲ آذرماه سال جاری میزبان رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان جام روز جهانی کودک شد.