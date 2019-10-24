بمب نقل و انتقالات فوتسال/ حسن زاده به گیتی پسند پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند که در نقل و انتقالات نیم فصل برای برطرف کردن نقاط ضعف خود دست به جذب بازیکنان جدید زده است، امروز با علی اصغر حسن زاده بازیکن ملی پوش فوتسال ایران به توافق رسید. حسن زاده که در سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به عنوان بهترین بازیکن آسیا برگزیده شده است، در نیم فصل دوم و مرحله پلی آف تیم گیتی پسند را همراهی می کند.

سایت باشگاه گیتی پسند در این خصوص نوشت: « با پیشنهاد حمید بی غم سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند و مذاکرات مدیران باشگاه، علی اصغر حسن زاده در نیم فصل دوم لیگ برتر فصل ۹۸ _۹۹ به گیتی پسند پیوست حسن زاده که در حال حاضر کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران است در سال‌های ۹۵ و ۹۶ طی دو سال در باشگاه گیتی پسند حضور داشت و با این باشگاه سابقه قهرمانی در لیگ ایران و نایب قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد.»

حسن زاده در حال حاضر با تیم ملی فوتسال ایران در ارومیه و مرحله مقدماتی فوتسال جام ملت های آسیا به سر می برد.

این بازیکن فصل گذشته در تیم شنزن چین بازی می کرد.