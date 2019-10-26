حال و هوای روزهای پایانی ماه صفر در رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، رادیو در ایام پایانی ماه صفر می کوشد تا رحلت جانسوز پیامبراکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) را در قالب ویژه برنامه های مختلف و با ساختارهایی متنوع معرفی کند.

حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی در خصوص اقدامات شبکه های رادیویی در روزهای پایانی ماه صفر گفت: امسال در حالی ایام پایان ماه صفر را پیش رو داریم که مردم مومن، انقلابی و عاشقان حقیقی خاندان مطهر پیامبر اسلام (ص) در پیاده روی اربعین جلوه درخشان دیگری از عظمت نهضت حسینی (ع) را به تصویر کشیدند و شبکه های رادیویی به ویژه رادیو اربعین با همت و تلاش خستگی ناپذیر گروه های برنامه ساز اعزامی به کربلا، واحدهای ستادی و برنامه سازان مستقر در سازمان توانستند شکوه و عظمت این حرکت جهانی قیام را ثبت کنند.

وی در خصوص اقبال برنامه های شبکه های رادیویی از سوی مخاطبان در ماه های محرم و صفر گفت: طبق تحلیل های موجود از پیام های مردمی و همچنین گزارش های رسیده، مخاطبان شبکه های رادیویی رضایتمندی قابل قبولی از برنامه ها در این ایام داشته اند.

شاه آبادی درباره موضوعات برنامه های رادیویی در ایام پایانی ماه صفر گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته موضوعاتی از قبیل بررسی ادبیات آئینی - شعر آئینی و گزارش متناسب با حال و هوای روزهای پایانی ماه صفر، زندگی و شخصیت حضرت امام رضا (ع)، رسالت نبی مکرم اسلام (ص) برای بیداری انسان و هدایت بشر برای رسیدن به سعادت و کمال حقیقی، امام رضا(ع) در شعر شاعران، بررسی شعر رضوی از گذشته تا امروز، سیره حضرت رسول(ص) در ادبیات داستانی کودکان، بررسی ابعاد علل صلح امام حسن مجتبی (ع) و نقش ایشان در حفظ و تداوم اسلام ناب محمدی، حضرت رسول اکرم(ص) اسوه ای برای جوانان، سیره اما حسن محتبی(ع) در برخورد با مردم، زندگی و شخصیت امام حسن مجتبی(ع) به عنوان کریم اهل بیت عصمت و طهارت، الگوگیری ورزشکاران از زندگی حضرت رسول اکرم (ص)، پوشش فعالیت های قرآنی، برگزاری محافل و نشست های ویژه ماه صفر در سطح کشور، بررسی رویکردهای اقتصادی امام رضا(ع) با تاکید بر پرداخت زکات و حلال و حرام از نگاه امام رضا(ع)، ارزش کار از نگاه قرآن و پیامبر اکرم(ص) و موارد متعدد خواهد بود.