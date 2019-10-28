ترویج فرهنگ وقف متناسب با نیازهای جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کامیل کریمیان صبح دوشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سقز بر لزوم سوق دادن نیت های واقفان به سمت نیازهای جدید جامعه تاکید کرد.

وی در این دیدار که به مناسبت گرامیداشت دهه وقف انجام شد، ضمت قدردانی از واقفان شهرستان سقز، اظهار داشت: سنت حسنه وقف چشمه جوشان و زاینده ای است که از ملزومات مهم توسعه و پیشرفت تمدن اسلامی محسوب می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سقز نیز در این دیدار بیان کرد: تامین جهیزیه افراد بی بضاعت، کمک به فقرا و نیازمندان، کمک به ایتام و افراد بی سرپرست و دانش آموزان از نیازهای جدید در حوزه وقف است.

جهاندار امجدی با بیان اینکه بیشترین نیت واقفان در حوزه مساجد است، یادآور شد: امسال دو قطعه زمین برای احداث مسجد زنان و مسجد وقف شده است.