به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر دوشنبه در شورای راهبری و توسعه مدیریت گیلان در سالن شهید انصاری استانداری با اشاره به اینکه گیلان در زمینه اجرای طرح سیماک از استانهای پیشرو در کشور محسوب می شود، اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمینه طرح سیماک انجام شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲۹ دهیاری، ۲۲۰ دفتر پیشخوان دولت، ۴۸ دفتر ICT و ۳۵ شهرداری در استان گیلان در اجرای پروژه سیماک فعال هستند، افزود: تمامی دستگاههای فعال در زمینه زمین و املاک به ویژه شهرداریها باید در این سامانه فعالتر شوند.
استاندار گیلان با اشاره به مزایای طرح دولت الکترونیک در راستای کاهش مراجعات حضوری، نظارت و خودکنترلی و همچنین کاهش فساد اداری بر لزوم تقویت مشارکتها، اصلاح فرآیند و زیرساختهای این طرح تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح در شفافیت ارائه خدمات به مردم حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: اجرای طرح دولت الکترونیک تنها مربوط به دستگاههای دولتی نبوده بلکه در این مسیر نهادهای غیردولتی و عمومی نیز باید مشارکت جدی داشته باشند و در راستای بهبود ارائه خدمات همکاری کنند.
زارع با بیان اینکه در حوزه شهر هوشمند نیز چهار شهر رشت، آستارا، انزلی و لاهیجان به عنوان پایلوت معرفی شدهاند، افزود: فرمانداری و شهرداری این شهرها باید برنامههای کوتاه مدت خود را ارائه دهند.
وی در ادامه با اشاره به ثبت ۵۵ درصد املاک دستگاههای اجرایی استان گیلان در سامانه سادا «سامانه جامع اموال دستگاه»، تصریح کرد: به رغم اقدامات انجام شده هنوز عملکردها در این زمینه مطلوب نیست و تا پایان سال باید اطلاعات املاک دستگاهها اجرایی به صورت کامل در این سامانه ثبت شود باید به ثبت و یکپارچه سازی اموال غیرمنقول دستگاه در این سامانه سرعت داده شود.
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