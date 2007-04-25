احتمال دیدار رایس و متکی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "جرج بوش" در گفتگو با برنامه " تاک شو" شبکه پی بی اس در پاسخ به این سوال که آیا احتمال مذاکره مستقیم بین وزیر امور خارجه آمریکا و همتای ایرانی وی وجود دارد، گفت:" احتمال دارد، احتمال دارد."

بوش در عین حال گفت : رایس هرگز با همتای ایرانی خود خارج از چارچوب کنفرانس شرم الشیخ برای بررسی موضوع هسته ای ایران دیدار نخواهد کرد.

وی افزود : آماده اعزام مسئولان آمریکایی برای دیدار با هر طرفی در تلاش برای کمک عراق است، اما هرگز با انجام دیدارهای دوجانبه با ایرانی ها موافقت نخواهد کرد.

بوش با تکرار اتهامات بی پایه واساس علیه ایران مبنی بر حمایت ازگروههای مسلح در عراق مدعی شد: رایس از ایرانی ها خواهد خواست ارسال سلاح و مواد منفجره به عراق را متوقف کنند، زیرا این سلاح ها برای کشته شدن نظامیان آمریکایی به کار می رود و سبب آزار و اذیت مردم عراق می شود.

لازم به ذکر است،"محمد علی حسینی" سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مشکل ایران با اجلاس شرم الشیخ،مکان و محتوای آن است، گفت : در حال حاضر رایزنی هایی برای تضعیف نشدن نقش همسایگان عراق در این اجلاس در حال انجام است.

وی درباره آخرین موضع تهران برای شرکت در اجلاس همسایگان عراق خاطر نشان کرد: مشکل ما با این اجلاس موضوع مکان و محتوای آن است؛ آنچه مورد توافق اولیه در اجلاس بغداد بود برگزاری اجلاس همسایگان بعلاوه مصر و بحرین بود که قرار بود پس از آن شرکت کنندگان به موضعی واحد درباره اجلاس آتی و در صورت لزوم وسیع تر شدن آن برسند که البته چنین چیزی رخ نداد و در حال حاضر رایزنی ها برای تضعیف نشدن نقش همسایگان عراق در این اجلاس در حال انجام است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در زمینه حضور، عدم حضور و یا سطح حضور در این اجلاس در حال بررسی هستیم و آقای متکی در این هفته با همتای عراقی خود مذاکراتی را انجام خواهند داد که پس از آن تصمیم نهایی برای این اجلاس اتخاذ خواهد شد.

کنفرانس بین ‌المللی عراق قرار است سوم و چهارم ماه مه (13 و 14 اردیبهشت) با حضورهمسایگان عراق ، کشورهای گروه 8 و اعضای کمیته چهارجانبه در شرم ‌الشیخ مصر برگزار شود.