نهمین همایش سراسری شبکه دوستداران کودک ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش سراسری دوستداران کودک صبح امروز در فرهنگسرای غدیر با حضورجمعی از مدیران ،روان پزشکان،روان شناسان و اعضای هیئت مدیره مهد کودک های کشور برگزار شد.

نسرین نافعی، عضو هیئت مدیره انجمن دوستداران کودک دراین همایش گفت: از جمله اهداف انجمن دوستداران کودک می توان به کمک به پیمان نامه کودک، گسترش آموزش پیش دبستانی به صورت همگانی ، ترویج و به کارگیری برنامه های آموزشی بر اساس نیازها و توانایی های کودکان هر منطقه ، استفاده از نیروهای متخصص منطقه، کمک به کودکان آسیب دیده براثر حوادث غیر مترقبه استان، کمک و حمایت از کودکان آسیب پذیر در معرض آسیب های اجتماعی اشاره کرد.

وی افزود: آموزش خانواده ها، مدیران، مربیان و مراقبان کودک، برگزاری همایش و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی، تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل تعلیم و تربیت، رشد و تکامل کودکان، همکاری و مشارکت با مراکز علمی مرتبط با آموزش پیش دبستانی، تهیه و تولید منابع و کتاب های آموزشی مفید برای سه قشر والدین، مربیان و کودکان و کمک به گسترش مراکز فرهنگی، تفریحی در مناطق محروم از اهداف این همایش است.

نافعی خاطرنشان کرد: حساس کردن نهادهای مدنی وسازمان های مرتبط با برنامه ریزی و تربیت کودکان رسالتی است که بر دوش همه ماست .

دکتر رامین ظفریان، دبیر انجمن موسیقی درمانی ایران نیز در این همایش گفت: در دنیای امروز موسیقی تنها یک هنر نیست بلکه چیزی فراتر از یک هنر است .

وی اظهار داشت : شیوع و سیر صعودی بیماریهای روحی روانی در جهان و ضعف و کشف و یافتن داروهای کاملا موثر برای درمان این بیماری ها موجب شده که روشهای درمانی غیر دارویی مورد توجه قرار گرفته و موسیقی درمانی به عنوان یک روش درمان جایگزین برای درمان این بیماریها به کار گرفته شود .

همایش سراسری شبکه دوستداران کودک ایران از امروز در مشهد آغاز شده و تا 7 اردیبهشت ماه سال جاری ا دامه دارد. در این همایش علاوه بر نشست های تخصصی کارگاه های آموزشی برای مربیان حاضر در همایش برگزار می شود .