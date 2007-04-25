  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۴۶

نهمین همایش سراسری شبکه دوستداران کودک ایران برگزار شد

نهمین همایش سراسری شبکه دوستداران کودک ایران برگزار شد

خراسان رضوی – خبرگزاری مهر: نهمین همایش سراسری شبکه دوستداران کودک ایران که از صبح امروز در مشهد آغاز شده بود به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش سراسری دوستداران کودک صبح امروز در فرهنگسرای غدیر با حضورجمعی از مدیران ،روان پزشکان،روان شناسان و اعضای هیئت مدیره مهد کودک های کشور برگزار شد.

نسرین نافعی، عضو هیئت مدیره انجمن دوستداران کودک دراین همایش گفت: از جمله اهداف انجمن دوستداران کودک می توان به کمک به پیمان نامه کودک، گسترش آموزش پیش دبستانی به صورت همگانی ، ترویج و به کارگیری برنامه های آموزشی بر اساس نیازها و توانایی های کودکان هر منطقه ، استفاده از نیروهای متخصص منطقه، کمک به کودکان آسیب دیده براثر حوادث غیر مترقبه استان، کمک و حمایت از کودکان آسیب پذیر در معرض آسیب های اجتماعی اشاره کرد.

وی افزود: آموزش خانواده ها، مدیران، مربیان و مراقبان کودک، برگزاری همایش و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی، تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل تعلیم و تربیت، رشد و تکامل کودکان، همکاری و مشارکت با مراکز علمی مرتبط با آموزش پیش دبستانی، تهیه و تولید منابع و کتاب های آموزشی مفید برای سه قشر والدین، مربیان و کودکان و کمک به گسترش مراکز فرهنگی، تفریحی در مناطق محروم از اهداف این همایش است.

نافعی خاطرنشان کرد: حساس کردن نهادهای مدنی وسازمان های مرتبط با برنامه ریزی و تربیت کودکان رسالتی است که بر دوش همه ماست .

دکتر رامین ظفریان، دبیر انجمن موسیقی درمانی ایران نیز در این همایش گفت: در دنیای امروز موسیقی تنها یک هنر نیست بلکه چیزی فراتر از یک هنر است .

وی اظهار داشت  : شیوع و سیر صعودی بیماریهای روحی روانی در جهان و ضعف و کشف و یافتن داروهای کاملا موثر برای درمان این بیماری ها موجب شده که روشهای درمانی غیر دارویی مورد توجه قرار گرفته و موسیقی درمانی به عنوان یک روش درمان جایگزین برای درمان این بیماریها به کار گرفته شود .

همایش سراسری شبکه دوستداران کودک ایران از امروز در مشهد آغاز شده و تا 7 اردیبهشت ماه سال جاری ا دامه دارد. در این همایش علاوه بر نشست های تخصصی  کارگاه های آموزشی برای مربیان حاضر در همایش برگزار می شود .

کد مطلب 476099

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها