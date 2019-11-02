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۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۶:۲۹

در همایش روز جهانی غذا عنوان شد؛

ایرانی ها زیاد نمک می خورند/راهکارهای تغذیه سالم

ایرانی ها زیاد نمک می خورند/راهکارهای تغذیه سالم

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در همایش روز جهانی غذا، به تشریح وضعیت تغذیه ایرانی ها پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عزیزی، بعد از ظهر شنبه در همایش روز جهانی غذا، در سالن اجتماعات انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، با اشاره به وضعیت مصرف نمک در کشور، گفت: سرانه مصرف نمک ایرانی ها روزانه به  ۸ تا ۱۰ گرم است که هنوز با میانگین جهانی که  حداکثر ۵ گرم است، فاصله دارد.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر مردم ۲ برابر میزان توصیه شده نمک مصرف می کنند، افزود: باید به مصرف غذاهای کم نمک عادت کنیم.

عزیزی با اشاره به اینکه بیشترین نمک مصرفی ایرانی ها سر سفره غذا است، ادامه داد: باید برای حذف نمکدان از سفره فرهنگ سازی شود.

وی به نمک مصرفی در نان ها و لبنیات اشاره کرد و گفت: در برخی از صنایع مانند نان های صنعتی میزان نمک بیش از ۵۰ درصد، در پنیر ۲۵ درصد و دوغ ۲۰ درصد کاهش یافته است.

عزیزی در ادامه به موضوع سلامت غذا اشاره کرد و افزود: بیماری های ناشی از آب و غذای آلوده هزینه زیادی بر مردم و دولت تحمیل می کند که معمولا گزارش نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد. 

وی گفت: بهبود ایمنی غذا باید در کل زنجیره غذا، از تولید اولیه تا انبارداری، نقل و انتقال و فرآوری و مصرف در نظر گرفته شود. همچنین سیستم های پایش و اطلاع رسانی به جامعه در خصوص نحوه صحیح خرید و مصرف غذای سالم و ایمن باید تقویت شوند.

عزیزی افزود: با توجه به شعار «رفتار ما آینده ما را می سازد، رژیم غذایی سالم برای دنیای بدون گرسنگی» برنامه های ما با عنوان ملی «اصلاح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء سلامت»، از طریق استانداردسازی و بهینه سازی فرمولاسیون طرح ریزی گردیده است. 

وی گفت: توصیه ما به مردم، کاهش مصرف چربی ها، نمک و قندها و توجه به نشانگرهای تغذیه ای است که بر روی محصولات غذایی حک و درج شده اند.

کد مطلب 4761440
حبیب احسنی پور

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