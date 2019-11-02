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۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۹:۲۲

از سوی وزارت خارجه صورت گرفت؛

تایید نامه رئیس جمهور/ روحانی خواستار اجرای «پویش صلح هرمز» شد

تایید نامه رئیس جمهور/ روحانی خواستار اجرای «پویش صلح هرمز» شد

سخنگوی وزارت خارجه ضمن تایید اخبار منتشره درباره ارسال نامه رئیس جمهور به سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و عراق، گفت: ایشان خواستار تشریک مساعی همه در اجرای پویش صلح هرمز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اخبار منتشره از ارسال نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و عراق، ضمن تایید این خبر افزود: پس از ارائه " پویش صلح هرمز " توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایشان متن کامل آن را برای سران کشورهای یاد شده ارسال کرد و در آن خواستار تشریک مساعی همه آنها در پردازش و اجرای آن شدند.

وی افزود: این امر نشان دهنده جدیت جمهوری اسلامی ایران و اهمیت دادن به کشورهای منطقه در تامین ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس است.

موسوی اضافه کرد: دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز بزودی نامه ای در این زمینه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.

کد مطلب 4761617

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      رئیس جمهور نمی تونه بدون تصویب مجلس و تایید رهبری معاهده بین المللی تعیین کنه.

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