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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

گزارش سنجش کیفیت نان کشور در تیر ماه اعلام شد

گزارش سنجش کیفیت نان کشور در تیر ماه اعلام شد

مرکز پژوهش‌های غلات، با ارائه گزارش سنجش کیفیت نان کشور در تیرماه ۱۴۰۵، نمره کیفیت انواع نان در این ماه را خوب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آگاهی از وضعیت سنجش کیفیت نان کشور مطابق با استاندارد ۲۶۲۸ (نان‌های مسطح، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون)، گروه صنایع پخت مرکز پژوهش‌های‌غلات، گزارش حاصل از جمع‌بندی و تحلیل نتایج آزمایش‌های تخصصی انجام‌شده توسط آزمایشگاه‌های کنترل کِیفی ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌های سراسر کشور را جمع‌آوری و ارائه کرد.

در این راستا، سنجش کارشناسی کیفیت شاخص‌های حسّی نان (خواص ارگانولپتیکی)، آزمایشگاه‌های کنترل کِیفی در سراسر کشور، ماهانه با در نظر گرفتن پراکنش جغرافیایی نانوایی‌ها و نوع نان تولیدی آنها، نمونه‌‏برداری و مطابق با استاندارد مربوطه، نمره کیفیت نمونه‏‌های اخذ شده تعیین و به مرکز پژوهش‌های ‌غلات ارسال می‏‌کنند.

براساس این گزارش، با توجه به نحوه درجه‌بندی، ارقام نمره کِیفی مورد مشاهده در تیرماه ۱۴۰۵، بیانگر ارزیابی نمره خوب کیفیت انواع نان در این ماه است.

کد مطلب 6942120

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