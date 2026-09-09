گزارش سنجش کیفیت نان کشور در تیر ماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آگاهی از وضعیت سنجش کیفیت نان کشور مطابق با استاندارد ۲۶۲۸ (نان‌های مسطح، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون)، گروه صنایع پخت مرکز پژوهش‌های‌غلات، گزارش حاصل از جمع‌بندی و تحلیل نتایج آزمایش‌های تخصصی انجام‌شده توسط آزمایشگاه‌های کنترل کِیفی ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌های سراسر کشور را جمع‌آوری و ارائه کرد.

در این راستا، سنجش کارشناسی کیفیت شاخص‌های حسّی نان (خواص ارگانولپتیکی)، آزمایشگاه‌های کنترل کِیفی در سراسر کشور، ماهانه با در نظر گرفتن پراکنش جغرافیایی نانوایی‌ها و نوع نان تولیدی آنها، نمونه‌‏برداری و مطابق با استاندارد مربوطه، نمره کیفیت نمونه‏‌های اخذ شده تعیین و به مرکز پژوهش‌های ‌غلات ارسال می‏‌کنند.

براساس این گزارش، با توجه به نحوه درجه‌بندی، ارقام نمره کِیفی مورد مشاهده در تیرماه ۱۴۰۵، بیانگر ارزیابی نمره خوب کیفیت انواع نان در این ماه است.