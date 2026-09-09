گزارش سنجش کیفیت نان کشور در تیر ماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آگاهی از وضعیت سنجش کیفیت نان کشور مطابق با استاندارد ۲۶۲۸ (نانهای مسطح، ویژگیها و روشهای آزمون)، گروه صنایع پخت مرکز پژوهشهایغلات، گزارش حاصل از جمعبندی و تحلیل نتایج آزمایشهای تخصصی انجامشده توسط آزمایشگاههای کنترل کِیفی ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استانهای سراسر کشور را جمعآوری و ارائه کرد.
در این راستا، سنجش کارشناسی کیفیت شاخصهای حسّی نان (خواص ارگانولپتیکی)، آزمایشگاههای کنترل کِیفی در سراسر کشور، ماهانه با در نظر گرفتن پراکنش جغرافیایی نانواییها و نوع نان تولیدی آنها، نمونهبرداری و مطابق با استاندارد مربوطه، نمره کیفیت نمونههای اخذ شده تعیین و به مرکز پژوهشهای غلات ارسال میکنند.
براساس این گزارش، با توجه به نحوه درجهبندی، ارقام نمره کِیفی مورد مشاهده در تیرماه ۱۴۰۵، بیانگر ارزیابی نمره خوب کیفیت انواع نان در این ماه است.
نظر شما