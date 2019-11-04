برنامه مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ کشتی فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از معرفی یزد به عنوان میزبان مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی، برنامه مسابقات نیمه نهایی، رده بندی و فینال نوزدهمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور اعلام شد.
۴ تیم بازار بزرگ ایران، هیات کشتی سیرجان، سیناصنعت ایذه و دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان که به مرحله نیمه نهایی راه یافتند، به صورت ضربدری در مرحله نیمه نهایی با یکدیگر روبرو میشوند و سپس تیم های برنده به فینال راه پیدا می کنند و تیم های بازنده راهی دیدار رده بندی می شوند.
برنامه مسابقات مرحله نیمه نهایی و نهایی به شرح زیر است:
مرحله نیمه نهایی: (۲۱ آبان ماه)
بازار بزرگ ایران-دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان(ساعت ۹)
سیناصنعت ایذه-هیات کشتی سیرجان(ساعت ۱۱)
مرحله نهایی:
دیدار رده بندی(ساعت ۱۶)
دیدار فینال(ساعت ۱۸)
وزن کشی در تاریخ ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۸ الی ۱۸:۳۰ انجام خواهد شد.
نظر شما