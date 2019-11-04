برنامه مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ کشتی فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از معرفی یزد به عنوان میزبان مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی، برنامه مسابقات نیمه نهایی، رده بندی و فینال نوزدهمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور اعلام شد.

۴ تیم بازار بزرگ ایران، هیات کشتی سیرجان، سیناصنعت ایذه و دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان که به مرحله نیمه نهایی راه یافتند، به صورت ضربدری در مرحله نیمه نهایی با یکدیگر روبرو می‌شوند و سپس تیم های برنده به فینال راه پیدا می کنند و تیم های بازنده راهی دیدار رده بندی می شوند.

برنامه مسابقات مرحله نیمه نهایی و نهایی به شرح زیر است:

مرحله نیمه نهایی: (۲۱ آبان ماه)

بازار بزرگ ایران-دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان(ساعت ۹)

سیناصنعت ایذه-هیات کشتی سیرجان(ساعت ۱۱)

مرحله نهایی:

دیدار رده بندی(ساعت ۱۶)

دیدار فینال(ساعت ۱۸)

وزن کشی در تاریخ ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۸ الی ۱۸:۳۰ انجام خواهد شد.