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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۹:۲۲

برنامه مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ کشتی فرنگی اعلام شد

برنامه مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ کشتی فرنگی اعلام شد

برنامه مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از معرفی یزد به عنوان میزبان مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی، برنامه مسابقات نیمه نهایی، رده بندی و فینال نوزدهمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور اعلام شد.

۴ تیم بازار بزرگ ایران، هیات کشتی سیرجان، سیناصنعت ایذه و دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان که به مرحله نیمه نهایی راه یافتند، به صورت ضربدری در مرحله نیمه نهایی با یکدیگر روبرو می‌شوند و سپس تیم های برنده به فینال راه پیدا می کنند و تیم های بازنده راهی دیدار رده بندی می شوند.

برنامه مسابقات مرحله نیمه نهایی و نهایی به شرح زیر است:

مرحله نیمه نهایی: (۲۱ آبان ماه)

بازار بزرگ ایران-دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان(ساعت ۹)
سیناصنعت ایذه-هیات کشتی سیرجان(ساعت ۱۱)

مرحله نهایی:

دیدار رده بندی(ساعت ۱۶)
دیدار فینال(ساعت ۱۸)

وزن کشی در تاریخ ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۸ الی ۱۸:۳۰ انجام خواهد شد.

کد مطلب 4762876

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