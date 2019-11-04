پشت پرده حمله نفوذی ها به کنسولگری ایران در کربلا

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: تحولات ساعات گذشته در عراق که سرعت زیادی گرفته توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرده به ویژه آنکه در میان این تحولات پای کنسولگری ایران در کربلا نیز به میان کشیده شده است.

شب گذشته شماری از افراد مجهول الهویه کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلای معلی را محاصره کردند. عناصر مذکور در جریان این حمله خود اقدام به تعرض به کنسولگری ایران در کربلا کردند. گزارش های رسانه ای حاکی از آن بود که شماری از نیروهای امنیتی عراق، از نزدیک شدن اعضای این گروه ناشناس به در اصلی کنسولگری ممانعت کردند و به گفته رئیس پلیس کربلا، اوضاع اکنون تحت کنترل است.

در همین خصوص سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا در پی این حوادث تاکید کرد که نیروهای امنیتی بر اوضاع کنترل دارند و شرایط در اطراف این مقر دیپلماتیک کشورمان به حالت طبیعی بازگشته است.

این اقدام تعداد از عناصر ناشناس در قبال کنسولگری ایران در کربلای معلی مورد توجه بسیاری از رسانه ها به ویژه رسانه های سعودی و غربی قرار گرفته است به طوریکه با بزرگ نمایی در خصوص این اقدام، به ارائه گزارش ها و تحلیل های جهت دار در این خصوص پرداخته اند.

اقدام عده ای از عناصر ناشناس علیه کنسولگری ایران باعث ذوق زدگی این رسانه ها شده و خیلی زود با انتشار تحلیل های مغرضانه مدعی شده اند که این افراد نمایندگان معترضان بوده و بنابراین تمام مردم عراق این اقدام را تأیید می کنند!

نکته مهمی که در این خصوص باید به آن اشاره کنیم این است که اقدام عناصر ناشناس دقیقا شبی رخ داد که ساعات قبل از آن نیروهای اطلاعاتی از متلاشی شدن تیم اطلاعاتی امارات در عراق پرده برداشته بودند. روز گذشته شبکه رادیویی صدای عراق اعلام کرد که نیروهای اطلاعاتی این کشور عوامل جاسوسی امارات، که از آشوب طلبان در میدان التحریر بغداد و دیگر شهرهای عراق حمایت مالی می‌کرده‌اند، را دستگیر کردند.

بر اساس گزارش فوق، عوامل دستگیر شده مستقیما با طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات و مسئول اطلاعات خارجی این کشور در ارتباط بوده اند. طحنون بن زاید درحال حاضر تلاش می‌کند طرف‌های غربی را متقاعد سازد تا این قضیه را به گونه ای حل و فصل کنند، و از بغداد بخواهند این پرونده را مختومه نماید.

اقدام این افراد در حالی صورت می گیرد که مرجعیت دینی عراق به تازگی با صدور بیانیه ای و ترسیم نقشه راه و آینده سیاسی کشور تاکید کرده است که اولا از درخواستهای به حق معترضان مسالمت آمیز حمایت می کند و دوما هیچ گروهی اعم از داخلی و خارجی حق مصادره اعتراضات مردمی به نفع خود را ندارد. بعد از این بیانیه بود که مردم عراق برای اعلام حمایت خود از مرجعیت دینی کشور به خیابانها آمدند.

به نظر میرسد این اقدام مرجعیت و به تبع آن حمایت مردم عراق به مذاق برخی عناصر معلوم الحال خوش نیامده و با غوغاسالاری و ایجاد آشوب و تنش در کشور و هدف قرار دادن کنسولگری ایران در کربلا به دنبال منحرف کردن افکار عمومی و تمرکز بر روی ایران هستند.

در همین خصوص باید به صحبتهای اخیر جاسم البیاتی وزیر اسبق عراقی اشاره کنیم. وی تاکید کرده بود که تظاهرات از حالت طبیعی خود خارج شده و همه باید طبقه فقیر موجود در عراق را در نظر بگیرند. البیاتی اظهار داشت سخنان مرجعیت عالی نقشه راه و هر شکلی از اشکال تغییر را مشخص کرد، ساختار یا نظام اگر قرار است متحول شود باید از طریق همه‌پرسی بر اساس رهنمودهای مرجعیت صورت گیرد.

این وزیر اسبق دولت عراق تصریح کرد نمی‌توان وجود بعثی‌ها و صرخی‌ها (طیف انحرافی به‌سرکردگی الصرخی که مورد حمایت گسترده انگلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی دشمنان عراق است) و پایگاه‌های ارتباط اجتماعی و همچنین نقش سعودی و دیگران در تحریک گروه‌های وابسته به خود را انکار کرد. برخی به‌دنبال وارد کردن کشور در بحران واقعی و فروپاشی دولت و کشور عراق هستند.

پیش از این نیز اسناد و مدارک متقنی در خصوص مداخله سفارت آمریکا برای جهت دهی به اعتراضات مردمی عراق و حمایت مالی عربستان سعودی از این اعتراضات برای تحقق اهداف سیاسی خود در عراق منتشر شده بود.

عناصر مغرض و نفوذی پیش از این نیز با حضور در میان صفوف معترضان عراقی سعی کرده بودند خود را جزوی از آنها نشان داده و به هتک حرمت پرچم جمهوری اسلامی ایران مسیر خواسته های مردمی را منحرف کنند.

همان زمان نیز یک شاهزاده سعودی با انتشار تصاویر این اقدام نتوانست ذوق زدگی خود را پنهان کند. وی مدعی شده بود که این اقدام بزرگترین حرکت عراقی ها به شمار می رود! عناصر نفوذی، با هتک حرمت تصاویر مرجعیت دینی در عراق و حمله به برخی دفاتر وابسته به مرجعیت سعی کردند در این مسیر حرکت کنند.

در این میان نیز عراقی ها با به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی و برگزاری تظاهرات در حمایت از مرجعیت دینی کشور، نشان دادند که نسبت به اقدامات عناصر نفوذی کاملا هوشیار بوده و مسیر اعتراضات را منحرف نخواهند کرد.

بدون شک باید حساب معترضان حقیقی عراقی که از راه های مسالمت آمیز به دنبال تحقق خواسته های به حق خود بوده و مورد تأیید مرجعیت این کشور هستند را از آشوب گران و عناصر نفوذی که به دنبال تحقق خواسته های دیگر جریان ها و بعضا کشورهای مداخله جو هستند جدا کرد.

در هر صورت باید گفت که این اقدام عناصر نفوذی علیه ساختمان کنسولگری ایران در کربلا سبقه طولانی تری در اعتراضات اخیر مردم عراق داشته و همزمانی این حرکت آشوب گران با افشای نقش تیم اطلاعاتی امارات در جهت دهی به اعتراضات عراقی ها و حمایت مردم این کشور از مرجعیت دینی سؤالات زیادی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است.