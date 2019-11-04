پیام ۱۳ آبان ولایت پذیری و استکبار ستیزی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی صبح دوشنبه با حضور در جمع راهپیمان روز ۱۳ آبان در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و روز دانش آموز اظهار داشت: امروز ملت ایران بالنده تر و بیدار تر از هر برهه زمانی در مقابل زیاده خواهی های استکبار مقاومت می کنند.

محسنی بندپی افزود: حضور همه اقشار جامعه در این راهپیمایی به معنای استکبارستیزی ملت ایران است که با حضور معنا دار خود در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب گام بر می دارند.

وی با بیان اینکه استکبار ستیزی و تبعیت از ولایت فقیه پیام حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ابان است عنوان داشت: پیام سیزده آبان ولایت پذیری و استکبار ستیزی ملت است.

استاندار تهران گفت: نسل چهارم انقلاب باید در راستای بیانیه گام دوم انقلاب قله های علم و فناوری در دنیا را فتح کرده و در راستای رفاه ملت رشید ایران حرکت کنند.

محسنی بمد پی در ادامه گفت: شرایط حساس کنونی و تهدیدها و هجمه‌های همه جانبه دشمنان علیه کشور عزیزمان ایران وظیفه ما را سنگین‌تر کرده لذا برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان به عنوان تکلیفی دینی و انقلابی و ضرورتی تاریخی محسوب می شود و بدین وسیله به همه جهان نشان می دهیم که ملت ایران پای همه آرمان انقلاب و امام و شهدا و رهبری ایستاده اند و از آن دفاع می کنند.