تداوم طرح های پلیس مرکزی درمبارزه با موادمخدر/ کشف محموله حشیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یوسف سپهوند در این باره اظهار داشت:‌ با هدف گذاری جامع پلیس استان در مبارزه با مواد مخدر و در تداوم طرح های عملیاتی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اقدامی پیشگیرانه، فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر را مورد مراقبت نامحسوس قرار دادند.

وی افزود: سرانجام این فرد که در حال انتقال مقادیری مواد مخدر به استان های مرکزی کشور بود، در یک همکاری مشترک با پلیس استان فارس در یکی از محورهای مواصلاتی این استان، شناسایی و دستگیر شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد:‌ در این عملیات در حدود ۷۷ کیلوگرم حشیش که در یک خودرو سواری جاسازی شده بود، کشف و راننده خودرو دستگیر شد.