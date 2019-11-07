  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ آبان ۱۳۹۸، ۳:۰۶

معاون فرماندار ویژه میانه:

انفجار شدید در یک روستا بعد از وقوع زلزله/ ستاد بحران تشکیل شد

انفجار شدید در یک روستا بعد از وقوع زلزله/ ستاد بحران تشکیل شد

تبریز- معاون فرماندار ویژه میانه از وقوع انفجار شدید در یکی از روستاهای میانه بعد زلزله بامداد امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبی گفت: مرکز زلزله بخش کندوان شهرستان میانه است و درحال بررسی خسارت‌های زلزله هستیم.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری ویژه شهرستان میانه اعلام کرد: مرکز زلزله شهر ترک است، گزارشاتی از روستاهای شهرستان میانه واصل شده که در حال جمع بندی و تشکیل جلسه مدیریت بحران هستیم.

وی افزود: اطلاعات دقیق از میزان خسارت‌های مالی و جانی در دست نیست ولی انفجاری در یکی از روستاهای شهرستان رخ داده است.

زرین بخشدار کندوان میانه نیز در خصوص جزئیات بیشتر این خبر از انفجار گاز در روستای بالسین بخش کندوان بر اثر زلزله خبر داد.

وی گفت: در حال عزیمت به محل جهت بررسی هستیم.

زرین ادامه داد: تلفات جانی خوشبختانه تاکنون گزارش نشده است ولی در حال بررسی و جمع بندی خسارت‌های وارده هستیم.

کد مطلب 4765896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۰۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام . چرا تهران را اعلام نمیکنید ؟! ساختمان ما در غرب تهران کاملا لرزید و از صدای ترک ساختمان و تکان شدید لوستر پریدیم بیرون
    • حسین ES ۰۳:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خدا خودش به داد همه برسه...انشالله کسی آسیب ندیده باشه به حق پنج تن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها