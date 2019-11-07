انفجار شدید در یک روستا بعد از وقوع زلزله/ ستاد بحران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبی گفت: مرکز زلزله بخش کندوان شهرستان میانه است و درحال بررسی خسارت‌های زلزله هستیم.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری ویژه شهرستان میانه اعلام کرد: مرکز زلزله شهر ترک است، گزارشاتی از روستاهای شهرستان میانه واصل شده که در حال جمع بندی و تشکیل جلسه مدیریت بحران هستیم.

وی افزود: اطلاعات دقیق از میزان خسارت‌های مالی و جانی در دست نیست ولی انفجاری در یکی از روستاهای شهرستان رخ داده است.

زرین بخشدار کندوان میانه نیز در خصوص جزئیات بیشتر این خبر از انفجار گاز در روستای بالسین بخش کندوان بر اثر زلزله خبر داد.

وی گفت: در حال عزیمت به محل جهت بررسی هستیم.

زرین ادامه داد: تلفات جانی خوشبختانه تاکنون گزارش نشده است ولی در حال بررسی و جمع بندی خسارت‌های وارده هستیم.