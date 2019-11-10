شاخ مصنوعی کرگدن ها را از انقراض نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، پژوهشگران دانشگاه اکسفورد این شاخ مصنوعی را ابداع کرده اند تا خریداران را سردرگم کنند و از سوی دیگر با عرضه کپی ارزانتر شاخ کرگدن تقاضا برای نمونه های واقعی را کاهش دهند.

در طب سنتی چین به خواص متعدد شاخ کرگدن نیز اشاره شده است. فرایند رشد شاخ کرگدن نیز مانند شاخ گاو است و حتی مواد با خواص یکسانی در آنها وجود دارد. در حقیقت شاخ کرگدن شبیه یک دسته مو است که رشد می کند و به وسیله مایعی که از غدد دماغی این حیوان ترشح می شود، بهم چسبیده می شود.

دانشمندان برای ساخت این شاخ ها موهای دم اسب را با شبکه ای از ابریشم احیا شده، به یکدیگر چسباندند. در نتیجه فعالیت آنان شاخی تولید شد که ظاهر و ترکیبات آن شباهت بسیار زیادی به نمونه واقعی داشت.

فریتز وولراث یکی از مولفان ارشد این پژوهش می گوید: تحقیقات ما نشان داد تولید شاخ کرگدن از مواد طبیعی بسیار ارزان است. محققان دیگر می توانند این فناوری را توسعه دهند و در بازار معامله این شاخ ها اختلال ایجاد کنند.