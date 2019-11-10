همیاران طبیعت یاوران افتخاری برای منابع طبیعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسعودی صبح یکشنبه در مراسم اهداء کارت عضویت همیاران طبیعت به تعدادی از دوستداران و علاقمندان به منابع طبیعی گفت: همیاران طبیعت، یاورانی افتخاری و دلسوزانی همیشگی برای منابع طبیعی هستند.

وی در ادامه به اهداف طرح همیاران طبیعت پرداخت و افزود: از آنجائی که عرصه های منابع طبیعی گسترده و فعالیت در این عرصه ها متنوع می باشد، از این رو به منظور استفاده از نیروهای مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و ترویج و تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی، طرح همیاران طبیعیت به مرحله اجرا درآمده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، قدس و بهارستان ادامه داد: در این طرح علاقمندان و دوستداران منابع طبیعی از گروه های مختلف اجتماعی بخصوص دانش آموزان، دانشجویان، اساتید، روحانیون و... به طور داوطلبانه به قصد خدمت به منابع طبیعی کشور، سازماندهی شده و با آموزش های لازم سطح دانش و بینش آنان افزایش یافته و در سه سطح همیار طبیعت مروج دانش آموزی، همیار طبیعت مروج و همیار طبیعت محافظ با مجموعه منابع طبیعی همکاری می کنند.

مسعودی در این مراسم از تلاش های انجمن مهراندیشان دهکده سبز به خاطر نیل به اهداف حفظ منابع طبیعی تشکر کرد.

بر اساس این گزارش محمدرضا عبدالعلی معاون فنی عمرانی فرمانداری شهرستان شهریار که خود در این مراسم به عضویت همیاران طبیعت درآمد و کارت همیاران طبیعت به ایشان نیز اهداء شد در سخنانی گفت: با توجه به اینکه تشکل ها و گروه های مردم نهاد نقش بسزائی در ترویج فرهنگ حفظ و حراست از منابع طبیعی دارند بر همین اساس حمایت همه جانبه از این نیروهای مردمی در دستور کار این فرمانداری قرار دارد.

لازم به ذکر است پیش از این نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان شهریار، مشاور فرماندار شهرستان شهریار و بسیاری از فرهیختگان، دانش آموزان و شهروندان این شهرستان به عضویت همیاران طبیعت درآمده اند.