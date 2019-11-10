به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «روان‌شناسی شناختی» اثر محمدحسین عبداللهی و حسین زارع از سوی انتشارات سمت منتشر شد.

مطالعه شناخت گذشته ای طولانی، اما تاریخچه ای کوتاه دارد. در روان شناسی شناختی نوین با بهره گیری از روش های علمی دقیق به بررسی شناخت و مولفه های آن پرداخته می شود. از دهه ۶۰ قرن بیستم موضوعاتی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری، زبان و هوش مصنوعی به صورت دقیق و جامع مورد بحث بوده است.

این کتاب اولین اثر جامعی است که در این حوزه تألیف می شود. در این کتاب، علاوه بر استفاده از مهم ترین منابع معتبر خارجی، با نگاه بوم شناختی از آخرین یافته های پژوهشی محققان داخلی نیز استفاده زیادی شده است. مطالعه این کتاب به همه دانشجویان رشته های روان شناسی و دیگر حوزه های مرتبط در کلیه مقاطع تحصیلی توصیه می شود.

در بخشی از پیش گفتار این کتاب آمده است: «تالیف کتاب روان شناسی شناختی از چند نظر ضرورت دارد، که از جمله مهمترین آنها عبارتند از: کمبود منابع تالیفی جامع و کامل به زبان فارسی، به روز رسانی و غنی سازی مطالب آن ها متناسب با تحقیقات گسترده در این زمینه(زیرا با توجه به تحقیقات متعدد در مجموعه علوم شناختی، محتوا و مباحث آن در حال تحول و توسعه است)، و نهایتاً توجه به مولفه های بومی و ارزشی کشور عزیزمان در تهیه محتوا به عنوان مهم ترین شاخص های تحول در علوم انسانی.»

این کتاب در دوازده فصل تنظیم و ارائه شده است؛ بدین صورت که در فصل اول به مبانی کلی آن از جمله تاریخچه، تعریف موضوع و حوزه های تحقیقی آن، عوامل شکل گیری، الگوی پردازش اطلاعات و روش های تحقیق اشاره شده است. از آنجا که بخشی از مباحث و نتایج به دست آمده، حاصل تحقیقات انجام شده با رویکرد عصب-روان شناسی شناختی است، در فصل دوم سعی شده است کلیاتی در زمینه مبانی نظری آن روش های تحقیقی رایج در این حوزه ارائه شود. از فصل سوم تا پایان کتاب یعنی فصل دوازدهم، در هر فصل یکی از مبانی نظری فرایندهای شناختی بررسی شده است؛ این مبانی به ترتیب شامل توجه، ادراک، حافظه، بازنمایی اطلاعات مبتنی بر تصویرسازی ذهنی، زبان و شناخت، حل مسئله، قضاوت، استدلال، تصمیم گیری و هوش هستند.

در معرفی فرایندهای شناختی مذکور سعی شده است ضمن ارائه کلیاتی برای آشنایی با آن ها و مولفه ها و دیدگاه های مرتبط، نمونه هایی از روش های سنجش مرتبط با هر یک نیز معرفی شود. گفتنی است که اکثر فرایندهای شناختی معرفی شده، خود به تنهایی یک مبحث تخصصی به شمار می آیند که ضرورت دارد در هر یک از مباحث مذکور کتب تخصصی تالیف شوند.

کتاب «روان‌شناسی شناختی» اثر محمدحسین عبداللهی و حسین زارع از سوی انتشارات سمت، در ۳۹۲ صفحه و به قیمت ۲۹۰۰۰ تومان منتشر شده است.