تولید فون بوک برای تبدیل گوشی به لپ تاپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، نمایشگرهای کوچک گوشی ها استفاده از آنها برای مطالعه و ویرایش اسناد، بازی و مشاهده فیلم را دشوار می کند. از همین رو شرکتی به نام انی وی تکنولوژی، یک دستگاه جدید به نام فون بوک تولید کرده که با اتصال گوشی به آن تلفن همراه به لپ تاپ تبدیل می شود.

فون بوک در ظاهر شبیه به لپ تاپ های عادی است. نمایشگر ۱۵.۶ اینچی ال سی دی با دقت تمام اچ دی، بلندگوهای استریو، یک صفحه کلید کامل و باتری برای هشت ساعت استفاده از جمله امکانات فون بوک است. اما در داخل قاب فون بوک هیچ سخت افزاری وجود ندارد، چون قرار است این دستگاه از قدرت سخت افزاری گوشی هوشمند کاربران استفاده کند.

در واقع مغز فون بوک مبتنی بر استفاده از گوشی هوشمند کاربران است. بدین منظور تنها کافیست گوشی هوشمند خود را از طریق پورت یو اس بی و یک کابل به فون بوک متصل کنید. با این کار تمامی محتوای نمایشگر گوشی به طور دقیق بر روی نمایشگر بزرگ فون بوک قابل دسترس است.

فون بوک با تمامی گوشی های اندرویدی و انواع آیفون سازگار است و لمسی بودن نمایشگر آن باعث می شود بتوانید کماکان به سبک گوشی از آن استفاده کنید و با لمس آیکون ها امور را به پیش ببرید. البته استفاده از صفحه کلید و موشواره هم به سبک سنتی ممکن است.

با این روش تایپ کردن، اجرای برنامه های مختل، بازی و مشاهده فیلم و محتوای چندرسانه ای نیز تسهیل می شود. قیمت فون بوک که در دسامبر سال ۲۰۱۹ به بازار می آید، بسیار کمتر از لپ تاپ های عادی است؛ هر چند هنوز اعلام نشده است.