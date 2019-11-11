به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جلالی صبح دوشنبه در جلسه بررسی موارد و مسائل پیرامون پارک علم و فناوری استان سمنان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان به میزبانی این پارک در شاهرود ضمن بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۰ درصد از اعتبارات جاری این مجموعه تخصیصیافته است، تأکید کرد: برای اداره این مجموعه با توجه به تنگناها و مشکلات مالی، نیاز است تا این بودجه بهصورت کامل تخصیص یابد.
وی خواستار توجه ویژه مجموعه استانداری و سازمان برنامهریری استان سمنان به پارک علم و فناوری شد و افزود: این پارک باوجود استقرار شرکتهای دانشبنیان در زمینههای مختلف خدمات قابلتوجهی را به استان و کشور ارائه میدهد.
الحاق زمین ۱۵ هکتاری به پارک
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان خواستار الحاق زمین ۱۵ هکتاری مجاور این مجموعه به پارک شد و گفت: پارک علم فناوری استان سمنان در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار در حال حاضر مستقرشده که با توجه به نیازهای این مجموعه، درخواست الحاق زمین مجاور ارائهشده است.
جلالی بابیان اینکه اقدامات مطلوبی در حوزههای عمرانی و ساختوساز مجموعههای مختلف پارک انجامشده که تعدادی از این طرحها در آینده به بهرهبرداری خواهند رسید، ابراز داشت: در راستای تقویت پارک عمل و فناوری استان میتوان از ظرفیتهای قانون بودجه در خصوص تخصیص اعتبارات بهره برد تا شاهد تکمیل طرحهای باقیمانده و همچنین اجرای برنامههای در دست اجرا در این مجموعه علمی باشیم.
ظرفیتی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان
سرپرست فرمانداری شاهرود نیز در این نشست پارک علم و فناوری را ظرفیت ویژهای برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان دانست و گفت: جهتگیری نخبگان و سرآمدان علمی برای راهاندازی شرکتهای دانشبنیان بسیار مطلوب است.
احمد خرم بابیان اینکه شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک، بهسوی درآمدزایی نزدیک شدهاند، تأکید کرد: امیدواریم با همراهی همه نهادها و ارگانها و همچنین در سایه استفاده از ظرفیتهای موجود، بتوانیم در راستای تقویت این پارک گام برداریم.
نظر شما