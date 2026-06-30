به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر سه شنبه در نشست با نخبگان و مستعدان استان سمنان در محل استانداری با قدردانی از همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تعامل و ظرفیت‌سازی نمایندگان نقش مؤثری در تقویت پارک‌های علم و فناوری سمنان و شاهرود و همچنین بنیاد نخبگان استان داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت پارک‌های علم و فناوری، بیان کرد: این مجموعه‌ها باید به محور راهبری زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان تبدیل شوند و به جای ورود مستقیم به اجرای پروژه‌ها، با تمرکز بر چند مأموریت مشخص در هر شهرستان، نقش سیاست‌گذاری و هدایت شرکت‌های دانش‌بنیان را ایفا کنند.

کولیوند ادامه داد: هر پارک علم و فناوری می‌تواند بر موضوعاتی همچون آب، کشاورزی، بهداشت، صنعت یا فناوری‌های نوین متمرکز باشند تا شرکت‌های دانش‌بنیان نیز فعالیت خود را بر همان محور توسعه دهند و از پراکندگی ظرفیت‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: تشکیل کارگروه رفع موانع و حل اختلاف در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، پیگیری موضوع مسکن نخبگان و ایجاد مجمع استانی نخبگان دیگر برنامه‌های استان برشمرد است.

وی تصریح کرد: این اقدامات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دنبال خواهد شد تا زمینه حمایت مؤثرتر از نخبگان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان فراهم شود.