معرفی عاملان نزاع دسته جمعی جنوب تهران به مراجع قضائی 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد گنجه در تشریح جزئیات این خبر، توضیح داد: روز گذشته با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در یکی از محلات حاشیه شهرستان ری، به سرعت ماموران پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه این درگیری باعث مجروح و آسیب دیدن تعدادی از افراد درگیر شده بود، ادامه داد: ماموران با توجه به حساسیت موضوع و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی موفق شدند مخفیگاه یکی از عاملان اصلی این درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی متهم را در حوالی شهرک علائین دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به پایگاه نهم انتقال دادند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در ادامه تحقیقات پلیسیی، هویت و مخفیگاه سایر عاملان این نزاع دسته جمعی نیز در همان محدوده شناسایی و در شامگاه نوزدهم آبان ۲ شرور دیگر از همدستان متهم اصلی با هوشیاری و در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر شدند.

رئیس پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی پایتخت با بیان اینکه مأموران این پایگاه در مجموع ۳تن از عاملان نزاع و درگیری را دستگیر کردند و حضور به موقع پلیس مانع از گسترش نزاع شده بود، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده اند.

گنجه با اشاره به اینکه، پلیس با شدت با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می کند، اظهارکرد: برخورد با افراد شرور و برهم زنندگان نظم عمومی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و پلیس از تمام توان خود برای تامین امنیت و آرامش شهروندان که اولین نیاز هر جامعه و از حقوق شهروندی افراد جامعه است، استفاده خواهد کرد.

