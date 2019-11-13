به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن در آخرین آمار خود روند ثبتنام فار نخست طرح اقدام ملی مسکن را اعلام کرد.
بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا ظهر امروز، ۲۲ آبانماه، ثبتنام برنامه اقدام ملی مسکن برای چهار شهرِ شیروان، اسفراین، گرمه، جاجرم در استان خراسانشمالی، ۲۰ شهرِ بیرجند، قائن، فردوس، اسدیه، اسفدن، نیمبلوک، سربیشه، طبس، مود، آرینشهر، خضری دشتبیاض، سهقلعه، نهبندان، سرایان، اسلامیه، بشرویه، ارسک، حاجیآباد، خوسف، عشقآباد در خراسانجنوبی، ۱۱ شهرِ زاهدان، زابل، سیرکان، محمدآباد، سراوان، نوکآباد، محمدی، زهک، مهرستان، سوران و میرجاوه به پایان رسید.
استان قم نیز روز اول ثبتنام (۲۱ آبانماه) با ۴۴۰۰ نفر در پنج شهرِ قم، جعفریه، دستجرد، قنوات و کهک ثبت نام انجام داد و در همان روز با تکمیل ظرفیت ثبت نام، سایت ثبتنام بسته شد.
گفتنی است، طرح اقدام ملی مسکن با احداث ۴۰۰ واحد مسکونی طی امسال و سال آتی احداث و بهرهبرداری خواهد شد. بنا بر اعلام، ۲۰۰ هزار واحد این طرح در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهایجدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده شهرها احداث خواهد شد.
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