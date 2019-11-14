به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مارک والبرگ در مرحله نهایی مذاکره با استودیو سونی است تا در فیلم «آنچارتد» (Uncharted) بازی کند. با پذیرش این پیشنهاد او باید در این فیلم که اقتباسی از یک بازی ویدیویی مشهور است، مقابل تام هالند قرار بگیرد.

تراویس نایت کارگردان «بامبل‌بی» این فیلم را کارگردانی می‌کند. داستان درباره نیتن دریک یک جستج کننده گنج است که در سراسر جهان در جستجوی کشف اسرار تاریخی است. والبرگ در نقش ویکتور سالیوان که به عنوان سالی شناخته می‌شود بازی خواهد کرد که گنج‌یاب و تاجری موفق است و در عین حال دوست و مرشدی خوب و مانند یک پدر برای دریک است. هالند قرار است نقش دریک را بازی کند.

در واقع از سال‌ها پیش والبرگ برای ایفای نقش دریک مورد نظر بود و این زمانی بود که دیوید او راسل به عنوان اولین کارگردان برای ساخت این فیلم اقتباسی مد نظر بود. وقتی سونی وارد این پروژه شد والبرگ دوباره جلو آمد و این بار نقش شخصیت مسن‌تر برای او در نظر گرفته شد.

ریف جادکینز در حال نوشتن فیلمنامه این فیلم است و با همکاری آرت مارکام و مت هالووی این کار را انجام می‌دهد.

بازی «آنچارتد: اقبال دریک» سال ۲۰۰۷ منتشر شد. این مجموعه شامل چهار قسمت اصلی است که با «آنچارتد ۲: درمیان دزدان»، «آنچارتد ۳: فریب دریک» ادامه یافت و شماره چهارم آن با نام «آنچارتد ۴: عاقبت یک دزد» در سال ۲۰۱۶ به بازار آمد. تاکنون ۴۱ میلیون نسخه از این مجموعه به فروش رفته است.

والبرگ سال پرمشعله‌ای را دارد و به زودی باید در درام جنایی «سرزمین عجایب» به کارگردانی پیتر برگ برای نت‌فلیکس و درام خانوادگی «جو بِل خوب» برای استودیو A24 بازی کند. وی اکنون در حال تهیه فیلم فانتزی «ابدی» به کارگردانی آنتونی فوکوآ برای پارامونت است.