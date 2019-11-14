به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در مراسم تقدیر از خیرین راه و ترابری گفت: خیرین عاشقانه برای آنکه آخرت خود را روشن کنند به کار عمرانی روی آورده اند.

وی با بیان اینکه باید کار خیر را به همه ابعاد راهسازی گسترش دهیم گفت: اگر مهندس مشاور یا پیمانکار ما نگاه خیرخواهانه داشته باشند در کار خود کم نمی گذارند و هزینه های غیرضروری بر مردم در پروژه های عمرانی تحمیل نمی شود و به اضافه شدن هزینه و زمان ساخت منجر نخواهد شد.

اسلامی یکی دیگر از نتایج داشتن نگاه خیرخواهانه در پروژه های عمرانی را ارتقا مسئولیت اجتماعی پیمانکار دانست و تصریح کرد: اگر در جایی راهی احداث می‌شود در کنار آن پیمانکار می تواند پارکینگ نیز برای مردم آن منطقه احداث کند. همچنین تمام جاده هایی که ساخته می شوند باید در پایان عملیات تابلوی معرفی پیمانکار، مهندس مشاور و دستگاه ناظر نصب شود تا هر کس از این مسیر عبور می کند برای آنها دعای خیرطلب کند.

وزیر راه با بیان اینکه خیرین راه و ترابری علاوه بر تمرکز بر ساخت راه روستایی به موضوع ایمن سازی راهها و ساخت مساجد و مجتمع های بین راهی نیز هدایت شوند یا سوق داده شوند تصریح کرد: مسئولان راهداری ما در اجرای مسئولیت اجتماعی خود کوتاهی کرده اند.

وی با انتقاد از عدم کاهش تعداد تلفات سوانح جاده ای در دو سال ۹۶ و ۹۷ خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود در راستای کاهش تلفات جاده ای در جاههایی که امکان ساخت سطوح غیرهمسطح وجود ندارد مسیرهای کندرو احداث شود تا با کاهش سرعت خودروها، تلفات جاده ای نیز کاهش یابد. همچنین در مناطق پرخطر که عمدتا ۶۰ درصد تلفات جاده ای در ۳۰ کیلومتری نزدیک شهرها است با همکاری پلیس راه، تعداد دوربین های جاده ای و کنترل سرعت افزایش یابد.

اسلامی با بیان اینکه من از مخالفان سرسخت احداث راههای روستایی با مشخصات فنی راههای اصلی هستم، ادامه داد: در نظر داریم تا پیش از نوروز ۹۹، دو هزار کیلومتر راه روستایی احداث کنیم. نقشه روستاهای محروم نیز تهیه شده و اولویت اول با روستاهای بالای ۵۰ خانوار و سپس روستاهای بالای ۲۰ خانوار برای احداث راه روستایی خواهد بود.