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۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۲۹

بعد از لغو دیدار با ستارگان ورامین؛

سرپرست تیم فوتسال حفاری: کاش زودتر می‌گفتند بازی لغو می‌شود

سرپرست تیم فوتسال حفاری: کاش زودتر می‌گفتند بازی لغو می‌شود

سرپرست تیم فوتسال حفاری اهواز گفت: برای بازی با تیم ستارگان در ورامین هستیم ولی اعلام شد که مسابقه برگزار نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال قرار بود امروز تیم ستارگان در ورامین از تیم حفاری اهواز میزبانی کند اما با تصمیم سازمان لیگ این مسابقه لغو شد.

حسین کاظمی سرپرست تیم حفاری در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: ما روز گذشته به ورامین آمیدم. تمام هزینه های مربوط به برگزاری یک مسابقه را متحمل شدیم ولی فقط بازی برگزار نمی شود.

وی افزود: همه می دانند که شرایط اقتصادی باشگاه ها چه وضعیتی دارد. کاش حداقل زودتر اعلام می کردند بازی برگزار نمی شود که ما این هزینه ها را متحمل نشویم.

کد مطلب 4774253

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