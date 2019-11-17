همایش کانون های همیار سلامت دانشجو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، با حضور مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، اولین همایش کانون های همیاران سلامت روان- یاریگران زندگی در دانشگاه های شهید باهنر کرمان و تهران برگزار شد.

منصوره السادات صادقی، مهمترین هدف این همایش ها را ارتقاء سواد سلامت روانی اجتماعی جامعه دانست.

وی با توجه به ابعاد سلامت سه عامل فردی، اجتماعی و محیطی را آسیب زننده به سلامت روانی دانشجویان دانست و تاکید کرد: با توجه به پیش رو بودن هفته خودمراقبتی و تعریف آن با توجه به جایگزینی باورهای سازنده و یادگرفتن مهارت ها می توان سواد سلامت روانی اجتماعی را با خود مراقبتی افزایش داد.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه داد: یکی از عواملی که بر سلامت روان تاثیر دارد ارتباط با خانواده ها است و حمایت و نظارت اصولی خانواده ها در ایران یکی از مهمترین راه های ارتقا سلامت روانی اجتماعی در دانشجویان است.

همچنین افتتاحیه همایش کانون های همیار سلامت روان-یاریگران زندگی دانشگاه تهران که با حضور منصوره السادات صادقی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، برگزار شد و از خانواده دانشجوی همیار سلامت روان دانشگاه علوم انتظامی امین که به افتخار شهادت نائل آمده بود، تقدیر و قدردانی شد.

در این همایش، دانشجویان با ارائه گزارشی از دستاوردهای یک ساله خود در قالب پوستر، فرصتی را جهت تعامل و انتقال تجربه فراهم آورده و نقطه نظرات و برنامه های خود را تشریح کردند.

همچنین با شرکت در میزگردهای تخصصی چهارگانه به تبادل نظر در زمینه نقش همیاران در افزایش نشاط اجتماعی فضای دانشگاه، پیشگیری از اعتیاد، آگاهی بخشی و پیشگیری از ایدز و نیازهای آموزشی همیاران پرداختند.

در پایان این همایش از سه کانون برتر دانشگاه های منطقه یک که توسط هیأت داوران و بر اساس معیارهای مشخص، برگزیده شناخته شدند با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد.

همایش های کانون های همیار سلامت با همکاری مراکز مشاوره دانشجویی سراسر کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر از اواخر آبان تا دی ماه ۹۸ برگزار می شود.