دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت/ یخ زدگی معابر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در چهارمحال و بختیاری از عصر روز یکشنبه آغاز شد و تا عصر روز دوشنبه هفته جاری ادامه داشت.

بیشترین بارش برف در شهرستان کوهرنگ گزارش شده است به طوری که بارش برف در ارتفاعات بالای ۵۰ سانتی متر و در شهر چلگرد ۳۵ سانتی متر گزارش شده است.

هم اکنون دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش شدیدی داشته است و دما در تمام نقاط استان به زیر صفر رسیده است.

معابر و خیابان ها طی شب گذشته به علت کاهش دمای هوا دچار یخ زدگی شدند و ماموران و نیروهای شهرداری در صبح امروز در برخی نقاط شهری شن و نمک در خیابان ها و معابر می پاشاندند.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج سامانه بارشی از سطح استان، اظهار داشت: بیشترین فعالیت این سامانه بارشی در شهرستان کوهرنگ گزارش شده است.

شاهرخ پارسا عنوان کرد: هم اکنون ارتفاع برف در شهر چلگرد ۳۵ سانتی متر و ارتفاع این شهرستان بیش از این مقدار گزارش شده است.

وی تاکید کرد: ارتفاع برف در شهرستان فارسان ۲۴ سانتی متر گزارش شده است.

میانگین وزنی بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری به ۵۳ میلی متر رسید

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش۵۳ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین سال زراعی گذشته ۵۳ درصد کاهش بارندگی دارد.

وی عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه۲۱ درصد کاهش بارندگی دارد.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به سال زراعی کامل ۹۱ درصد کاهش بارندگی دارد.

وی تاکید کرد: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری ۵۳ میلی متر گزارش شده است.

افت دمای هوا در بیشتر نقاط چهارمحال و بختیاری

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بارش برف موجب کاهش شدید دمای هوا در این استان شده است و هم اکنون کوهرنگ با دمای منفی هشت درجه سانتی گراد سردترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

وی اظهار داشت: دمای هوا در شهرکرد به منفی شش درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی وضعیت آب و هوا، اظهار داشت: تفسیر نقشه و تصاویرماهواره نقشه های پیش یابی و خروجی مدل های عددی هواشناسی بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی دراستان به شکل ضعیف تا اواخر وقت امروز در سطح استان است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طی ۴۸ ساعت آینده کاهش محسوس دما به خصوص دمای کمینه، بارش پراکنده برف، مه صبحگاهی در غالب نقاط به ویژه گردنه های کوهستانی و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: اواخر هفته دمای هوا روند افزایشی در این استان دارد.