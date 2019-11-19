به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس، از برنامه ریزی برای سفر به همه استانهای کشور و بررسی وضعیت قضایی آنها خبر داد.
وی با اشاره به حمایت از سرمایه گذاری، این موضوع را وظیفه همه مسئولان عنوان و حمایت از سرمایه گذاری را در سه بعد قانونی، حقوقی و قضایی و مالی و اقتصادی تعریف کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حمایت عملی دستگاه قضا از سرمایه گذاری و کارآفرینی، به فعال شدن بخش حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری در سازمان بازرسی کل کشور به منظور رفع موانع تولید اشاره کرد و ادامه داد: مدیران به خصوص مدیرانی که دارای شجاعت در دور زدن تحریم و رفع موانع و مشکلات تولید هستند، باید حمایت شوند و این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است.
از مدیران ، سرمایه گذاران و کارآفرینانی که با شجاعت و همت وارد میدان شده حتما باید حمایت صورت گیرد
وی تاکید کرد: از آن دسته از مدیران ،سرمایه گذاران و کارآفرینانی که با شجاعت و همت وارد میدان شده و مشکلات اقتصادی مردم را حل میکنند، حتما باید حمایت صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلوگیری از تعطیلی صدها کارخانه و کارگاه با تلاش دستگاه قضایی که عدد و رقم و مکان و جزییات آن مشخص است، گفت: مصمم هستیم حمایت از تولیدکنندگان دنبال و رونق تولید در عمل و اجرا کاملا عملیاتی شود.
آیت الله رئیسی به عنوان نکته دیگر مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به بازدید خود از بندر شهیدرجایی و برگزاری نشست با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سفر استانی به هرمزگان، تصریح کرد: باید در رابطه با وضعیت قاچاق کالا، بازنگاهی صورت گیرد و با واقعیات روبرو شویم.
رونق تولید با مسئله قاچاق کالا قابل جمع نیست
وی بیان داشت: واقعیات نشان میدهد قاچاق کالا نگران کننده است و بحث از رونق تولید با مسئله قاچاق کالا قابل جمع نیست و باید با همت جدی موضوع قاچاق سازمان یافته را حل کنیم.
رییس قوه قضاییه به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: باید هم با مفسد و هم با فساد مبارزه شود و مفسد را باید به دادگاه سپرد و مجازات کرد و از سوی دیگر بسترهای فساد را هم از بین برد و در عین حال، بسترهای فسادزا را اصلاح نمود.
در مبارزه با فساد حاشیهسازیها و ملامت ملامتکنندگان، ما را مشغول نخواهد کرد
آیت الله رئیسی تصریح کرد: مبارزه با فساد را امری مستمر میدانیم و پیگیرانه به دنبال این موضوع هستیم. در این راه حاشیهسازیها و ملامت ملامتکنندگان ما را مشغول نخواهد کرد و در این قضیه مصمم هستیم و کار را دنبال خواهیم کرد.
وی خطاب به اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس آنها را در این مسیر، همکار قوه قضاییه عنوان کرد و همکاری همه در این زمینه را تاثیرگذار دانست.
اموال مفسدین برای هربخش که باشد به آن بخش برمیگردد
رییس قوه قضاییه به اطلاع رسانیهای اخیر قوه قضاییه در زمینه میزان اموال برگشت داده شده مفسدینی که محاکمه میشوند به بیت المال که در گزارشات سخنگوی قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته، یادآور شد: این اموال برای بانک، خزانه و هر بخشی که باشد به آن بخش برمیگردد.
وی گفت: قرار شده است علاوه بر برخورد، میزان مالی که در این زمینه استرداد میشود حتما به اطلاع عموم برسد.
قوه قضاییه به دنبال این است که زندانها خلوت شود
آیت الله رئیسی با اشاره به دغدغه برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با تقلیل مجازات حبس، اظهار کرد: قانون در این رابطه حتما نیاز به بازنگری دارد و از ابتدای ورود به قوه قضاییه، از معاونت حقوقی خواستهام که با همکاری مجلس، حقوقدانان و قضات مجرب، اصلاحیهها را دنبال کنند و کمیسیون قضایی هم در این زمینه وقت بگذارند که البته در این زمینه وقت گذاشتند و لازم است از اعضای کمیسیون قضایی مجلس تشکر کنم.
رئیس قوه قضاییه گفت: در مورد این طرح، تاکید کردهایم که در بسیاری از موارد با اصلاحات پیشنهادی قوه قضاییه، نظر نمایندگان تامین شود؛ یعنی بدون اینکه به صورت کلی اعلام کند، به قوانین قبلی که مجلس تصویب کرده خدشه جدی وارد نشود. به نحوی که هم نظر نمایندگان مجلس در اینکه در برخی از جرائم، مجازات جایگزین حبس مورد استفاده قرار گیرد، تامین شود و هم در برخی موارد دست قضات باز باشد.
وی ادامه داد: اصلاحات پیشنهادی در بستر همین طرحی که نمایندگان مجلس دادهاند از مواردی است که از اعضای کمیسیون قضایی میخواهم دنبال کنند و اگر اصلاحات مورد نظر قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد، نظر بسیاری از نمایندگان مجلس که دغدغه خلوت شدن زندانها را دارند، تحقق پیدا میکند.
آیت الله رئیسی افزود: قوه قضاییه نیز دنبال این است که زندانها خلوت شود و کاهش جمعیت کیفری را داشته باشیم.
وی با اشاره به تفاوت عفو اخیر با عفوهای گذشته به لحاظ عدد آن، از مقام معظم رهبری به دلیل موافقت ایشان تشکر کرد و گفت: مجازاتها حتما باید بازدارندگی داشته باشند و مجرم باید بداند که هزینه جرم، مجازات سنگین است؛ اما از آنطرف نباید هر روز شاهد افزایش جمعیت زندانها باشیم.
بازدید نمایندگان مجلس از زندانها در کاهش مشکلات موثر است
رئیس قوه قضاییه بازدید نمایندگان مجلس از زندانها را در کاهش مشکلات زندانها موثر دانست و بیان داشت: بازدید و سرکشی نمایندگان مجلس از زندانها جهت دنبال کردن مشکلات آنها در مجلس، حتما میتواند مشکلات قوه قضاییه در حوزه زندانها از جمله بودجه و اعتبارات و بعضی از مسائل را کاهش دهد و از این موضوع به عنوان یک فرصت برای کمک به رفع مشکلات زندانها استفاده میکنیم.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه بعضی از خسارتهایی که در ترک فعلها وارد میشود گاهی از برخی از فعلها بیشتر است، ادامه داد: گاهی غفلت و بی توجهی یک مسئول، بیشتر از یک فعل خسارت وارد میکند.
خسارتهای ناشی از بی توجهیها، غفلتها و عدم فعلها و ترک فعلها حتما باید مورد رسیدگی قرار گیرد
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: خسارتهای ناشی از بی توجهیها، غفلتها و عدم فعلها و ترک فعلها حتما باید مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر نمایندگان در حوزههای انتخابیه با مواردی از این دست مواجه شدند، حتما مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی در مورد انتقال زندانیان به محل سکونتشان که خواسته برخی نمایندگان حاضر در نشست بود، از در دستور کار قرار گرفتن این موضوع خبر داد و گفت: در همایش مشهد به روسای کل دادگستریها تاکید کردهام که اگر در این زمینه مانعی نباشد، حتما محل زندان آنجایی باشد که تسهیل دسترسی خانواده و ملاقات فراهم است.
رسیدگی به پروندههایی که دغدغه مردم است را در اولویت قرار دادیم
آیت الله رئیسی در ادامه در بخشی از اظهاراتش گفت: یک فضایی در کشور به وجود آمده بود، این دولت آمد و گفت دولت قبل، این فرد آمد و گفت فرد قبل، این رسانه یک افشاگری کرد و آن نماینده و آن مسئول و هرکسی حرفی زد و طبیعتا فضایی به وجود آمد و تصور مردم بر این شد که در کسانی که دست اندرکار هستند، فساد وجود دارد و این موضوع به نحوی داشت به اعتماد مردم صدمه میزد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع یک اجماع مرکبی را ایجاد کرده بود و متاسفانه مواردی از فساد مصداقا نسبت به اشخاص و جایگاه در ذهن مردم جای گرفت. در این میدان باید اقدام قاطعانه و عبرت آموزی نسبت به پروندههایی که دغدغه مردم است، میشد که رسیدگی به این پروندهها را در اولویت قرار دادیم و تاکید کردیم که اطلاع رسانی نیز صورت گیرد تا مردم اطمینان حاصل کنند که امروز اگر کسی فساد کرد، مجازات میشود.
وی با تاکید بر اینکه در برخورد حرفهای، حقوقی، مستمر و مستدام با مفسدین مصمم هستیم، بیان داشت: در این جهت فرقی بین کوچک و بزرگ نیست و دزدی، از هر رقمی باشد باید مورد برخورد قرار گیرد تا جامعه و نظام اداری ما سالم و کارآمد باشد.
آیت الله رئیسی افزود: باید کار مقدماتی برای صیانت از مدیران صورت گیرد و در این زمینه آیین نامه قانون ثبت اموال مسئولان مصوب مجلس را تصویب کردیم و مسئولان در بخشهای مختلف در حال ثبت اموال هستند که این یکی از سازوکارهای صیانت از وجهه مدیران در کشور و یکی از پیشگیریهای بسیار کارآمد است.
رئیس قوه قضاییه در رابطه با اجرای قانون ثبت اموال مسئولان تاکید کرد: تاخیر در اجرای قانون را جایز نمیدانستیم البته ممکن است در حین کار با مشکلاتی مواجه شدیم که باید این مشکلات را رفع کرد و در اجرای این قانون با همکاری نمایندگان و همه مدیران روبرو شدیم.
وی گفت: دستورالعملهایی که قوه قضاییه صادر میکند با توجه به شناختی است که از برخی مشکلات وجود دارد و مصمم به اجرای این دستورالعملها هستیم تا آثار آن برای مردم، ارباب رجوع، نمایندگان و هرکسی که به نحوی با دستگاه قضایی سروکار دارد، ظاهر شود.
آیت الله رئیسی یادآور شد: حتما در استانهایی که به پروندههای اهل سنت رسیدگی میکنند به قوانین مربوطه و فقه آنها مسلط هستند وجود دارند و اگر باز هم نیاز باشد که قاضی جذب شود در دستور کار قرار داد و قضاتی هم در کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی در این زمینه اعلام آمادگی کردهاند.
تشریح آخرین وضعیت جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه
رئییس قوه قضاییه نسبت به جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه، ادامه داد: مشکل ما در این زمینه مشکل مالی بود و در تمام استانها به شدت نیازمند نیرو هستیم و اگر این شش هزار نفر را جذب کنیم باز هم باید تعداد بیشتری را جذب نماییم؛ چراکه قرار است یک اقدام جهشی در رفع مشکلات صورت گیرد. کار این افراد را با برگزاری جلسات مختلفی از سوی مسئولان قوه قضاییه و خود بنده با مسئولان برنامه و بودجه پیگیری کردهایم و وعده دادهاند که به صورت متناوب جذب میشوند. هم اکنون نسبت به جذب ۱۳۰۰ نفر از این افراد اقدام شده و تا پایان سال همه این افراد جذب خواهند شد.
آیت الله رئیسی در مورد جذب پزشکان آشنا به مسایل پزشکی قانونی، اصل این خواسته را درست خواند و از نمایندگان خواست که با مساعدت خود و تامین اعتبار، نسبت به حل مشکلات جدی پزشکی قانونی اقدام کنند؛ چراکه حضور پزشکی قانونی در یک شهرستان ضرورت دارد و نیازمند بودجه و اعتبار است.
وی با اشاره به دغدغه برخی از نمایندگان در زمینه جذب قضات جوان، خاطرنشان کرد: جوانگرایی در قوه قضاییه کاملا مورد توجه است ولی چهرههای کارآمد و قضات باتجربهای در دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادگستریها داریم که باید در حفظ آنها تلاش کنیم.
مغرب زمین در جایگاه متهم نسبت به تضییع حقوق انسانها است
رئیس قوه قضاییه در ارتباط با دیپلماسی قضایی، ادامه داد: یکی از مناسبات جدی با کشورهای مختلف، روابط حقوقی و قضایی است و مناسبات حقوقی و قضایی را در کنار روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یکی از مناسبات جدی و اثرگذار در روابط ملتها و دولتها میدانیم.
آیت الله رئیسی در رابطه با «یو پی آر» خاطرنشان کرد: گزارش امسال ستاد حقوق بشر در این زمینه را دنبال کردم و بحمداله تبیینها و توضیحها به ویژه موضع تهاجمی نسبت به کسانی که مدعی حقوق بشر هستند، مورد توجه بود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما امروز در جایگاه مدعی هستیم و مغرب زمین در جایگاه متهم نسبت به تضییع حقوق انسان ها است.
وی گفت: استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و نیروهای آماده این قضیه به ویژه در مجلس، حتما میتواند همکاری بسیار خوبی باشد تا فضا را با توجه به حقایق واقعی از جمهوری اسلامی، متفاوت کنیم.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: همکاری و هم افزایی مجلس و قوه قضاییه در این زمینه بسیار میتواند در بالابردن ظرفیت و اثرگذاری ما نقش آفرین باشد.
وی به برخی از پروندههای مبارزه با فساد که در این نشست مطرح شده بود، اشاره کرد و بیان داشت: پرونده به پرونده کار دنبال میشود و یک کار حرفهای و رسیدگی منصفانه و شرعی در حال انجام است.
گزارشات تحقیق و تفحصها متقن باشد
آیت الله رئیسی در رابطه با گزارشات تحقیق و تفحصهایی که از سوی مجلس رسیدگی و به قوه قضاییه اعلام میشود، یادآور شد: نمایندگان، پروندههایی که در مورد تحقیق و تفحصها است را متقن ببندند و کار را دنبال میکنیم تا به نتیجه برسد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع خصوصی سازی که در جلسات مختلف نمایندگان مجلس با وی مورد اشاره قرار گرفته بود، گفت: خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت و پیگیری شد و نمایندگان در جریان پیگیریها هستند و باز هم این موضوع پیگیری میشود.
رئیس قوه قضاییه در رابطه با رفع اطاله دادرسی خاطرنشان کرد: داعیه ما این است که زمان را در رسیدگی به پروندهها کوتاه کنیم و رفع اطاله دادرسی دغدغه همه است.
اصلاحیه قانون شورای حل اختلاف در همین دوره مجلس تصویب شد
وی از نمایندگان مجلس خواست در همین دوره «اصلاحیه قانون شورای حل اختلاف» را که ظرف 10 روز آینده تقدیم مجلس خواهد شد، تصویب کنند که بر این اساس شوراهای حل اختلاف سامان پیدا خواهد کرد.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: در این زمینه یکی از نکاتی که سامان مییابد مسئله صلاحیتهای شورای حل اختلاف است و خیلی از پروندهها در شورای حل اختلاف قابل حل است.
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