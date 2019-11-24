حجت الاسلام سید صادق محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخی مباحث اصول یا بحث نشده و یا حق آن ادا نشده است، گفت: در ۲۰ مورد به این نتیجه رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه یکی از این موضوعات مبحث سیاق است که اصولی‌ها نسبت به آن اهمیت زیادی قائل می‌شوند، افزود: تفسیر المیزان معروف به تفسیر آیه به آیه است که می‌تواند عنوان تفسیر سیاقی را به آن اطلاق کرد.

مسئول انجمن فقه حوزه علمیه در ادامه به تشریح اقدامات این انجمن پرداخت و گفت: اولین و دومین کرسی نظریه پردازی حوزه علمیه توسط این انجمن برگزار شد و همچنین نخستین کنگره علمی آیت الله بروجردی و نکوداشت علمی امام راحل هم از دیگر اقدامات این انجمن است.

وی گفت: برگزاری هر ۱۴ روز یک نشست علمی و تخصصی و میزگردهای علمی هم از دیگر برنامه‌های انجام شده توسط این انجمن است که در این راستا تاکنون ۱۸۰ نشست علمی و تخصصی و میزگرد برگزار شده و همچنین ۲۵ جلد کتاب در زمینه اصول چاپ می‌شود و اگر پژوهشگری نیازمند مقاله است می‌تواند به انجمن مراجعه کند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اهمیت علم اصول بیان کرد: یکی از ابتکارات انجمن اصول فقه اعلام یک روز برای علم اصول است؛ زیرا معتقدیم علم اصول قوت تشیع را میان اهل سنت نشان می‌دهد و باید فراتر از علوم سنتی از آن بهره گرفت.