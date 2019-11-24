به گزارش خبرنگار مهر، بابک جهانبخش از خوانندگان شناخته شده موسیقی پاپ ایران روز پنجشنبه ۷ آذرماه تازه‌ترین کنسرت خود را به همت موسسه «آوای فروهر» در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌کند.

این خواننده موسیقی که طی ماه‌های اخیر گزیده‌کاری را بر برگزاری متعدد کنسرت ترجیح داده بود، در کنسرت پیش رو که بلیت‌های آن با قیمت‌های ۷۰ تا ۱۸۵ هزار تومانی به فروش می‌رسد، قطعات منتخب از آلبوم‌ها و تک آهنگ‌های خود را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. این در حالی است که هنوز از گروه ارکستر و نوازندگان کنسرت جهانبخش خبر جدیدی منتشر نشده است.

بابک جهانبخش طی ماه‌های گذشته قطعه‌هایی چون «تو همونی که»، «من هستم»، «تواینجایی» را در فضای مجازی منتشر کرده است.

«بی‌اسم/سال ۱۳۸۷»، «احساس/ سال ۱۳۸۹»، «زندگی من/ ۱۳۹۰»، «من و بارون/ ۱۳۹۱»، «اکسیژن/ ۱۳۹۲»، «مدار بی قراری/ ۱۳۹۳»، «حالم خوبه/ ۱۳۹۵» از جمله آثاری است که در قالب آلبوم طی سال‌های گذشته از بابک جهانبخش منتشر شده است.