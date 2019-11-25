اولین گوشی تلفن همراه دنیا ۲۵ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز او ایندیا، گوشی هوشمند مذکور نخستین بار در نمایشگاه COMDEX لاس وگاس در معرض دید عموم قرار گرفت. گوشی سیمون که از نظر ابعاد به اندازه یک پاره آجر بود، دارای یک نمایشگر لمسی نیز بود.

در فاصله آگوست سال ۱۹۹۴ تا فوریه ۱۹۹۵ نزدیک به ۵۰ هزار واحد از این گوشی در آمریکا به فروش رفت. از جمله امکانات سیمون می توان به ۳۲ کیلوبایت حافظه داخلی اشاره کرد که البته این رقم تا ۶ مگابایت قابل افزایش بود.

برای سیمون تقویم، دفترچه تلفن، ماشین حساب، ساعت، دفترچه یادداشت الکترونیک و قابلیت دریافت و ارسال فاکس و ایمیل هم در نظر گرفته شده بود.

البته عمر باتری سیمون تنها یک ساعت بود و لذا باید همیشه در نزدیکی شارژر خود قرار داده می شد.

وزن این گوشی ۵۱۰ گرم و ابعاد آن هم ۲۰ در ۶.۴ در ۳.۸ سانتیمتر بود. نمایشگر ۱۶۰ در ۲۹۳ پیکسلی سیمون هم با استفاده از یک قلم هوشمند قابل کنترل بود.