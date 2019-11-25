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۴ آذر ۱۳۹۸، ۹:۲۹

اولین گوشی تلفن همراه دنیا ۲۵ساله شد

اولین گوشی تلفن همراه دنیا ۲۵ساله شد

شرکت آی بی ام در تاریخ ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۲ اولین گوشی تلفن همراه دنیا را که به سیمون مشهور شد، عرضه کرد و حالا ۲۵ سال از آن زمان گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز او ایندیا، گوشی هوشمند مذکور نخستین بار در نمایشگاه COMDEX لاس وگاس در معرض دید عموم قرار گرفت. گوشی سیمون که از نظر ابعاد به اندازه یک پاره آجر بود، دارای یک نمایشگر لمسی نیز بود.

در فاصله آگوست سال ۱۹۹۴ تا فوریه ۱۹۹۵ نزدیک به ۵۰ هزار واحد از این گوشی در آمریکا به فروش رفت. از جمله امکانات سیمون می توان به ۳۲ کیلوبایت حافظه داخلی اشاره کرد که البته این رقم تا ۶ مگابایت قابل افزایش بود.

برای سیمون تقویم، دفترچه تلفن، ماشین حساب، ساعت، دفترچه یادداشت الکترونیک و قابلیت دریافت و ارسال فاکس و ایمیل هم در نظر گرفته شده بود.

البته عمر باتری سیمون تنها یک ساعت بود و لذا باید همیشه در نزدیکی شارژر خود قرار داده می شد.

وزن این گوشی ۵۱۰ گرم و ابعاد آن هم ۲۰ در ۶.۴ در ۳.۸ سانتیمتر بود. نمایشگر ۱۶۰ در ۲۹۳ پیکسلی سیمون هم با استفاده از یک قلم هوشمند قابل کنترل بود.  

کد مطلب 4780166

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    نظرات

    • ژان ژاک روسو IR ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
      0 0
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      ممنون از خبرهای ناب، به روز نه، به دقیق ه، و جالب که در خبرگزاری های دیگه اصلا به این موضوعات پرداخته نمیشه. در مورد اتصال اینترنت همراه هم گزارش تهیه کنید. سپاس
    • محمد IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
      0 0
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      سال 1992 به علاوه 25 سال میشود 2017 و الان در سال 2019 می باشیم . پیدا کنید پرتقال فروش را
    • علی IR ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      1992 رو به علاوه 25 سال کنیم میشه 2017 ، تیتر خبر 2 سال پیش رو گذاشتی نویسنده محترم

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