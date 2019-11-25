آتش سوزی تعمیرگاه خودرو در خیابان سراج

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اطلاع رسانی این آتش سوزی به سامانه ۱۲۵ از سوی شهروندان، نیروهای عملیاتی ایستگاه ۱۷ با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۱۱:۰۰ روز گذشته خود را به خیابان سراج، پایین تر از سی متری اول رساندند.
حمیدرضا خلج آبادی رئیس ایستگاه ۱۷ در این باره گفت: در یک تعمیرگاه خودرو به مساحت ۳۰ متر مربع، کارگر تعمیرگاه در حال تعمیر یک دستگاه خودروی سواری سمند بود که ناگهان خودرو سمند آتش گرفته و آتش سوزی به تعمیرگاه سرایت کرد.
وی با بیان این که دو نفر از کارگران از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده بودند، افزود: آتش نشانان پس از قطع جریان برق تعمیرگاه، با استفاده از تجهیزات خاموش کننده و لوله های آبرسان موفق شدند در کمترین زمان ممکن شعله های آتش را مهار، کاملاً خاموش و از افزایش خسارت مالی بیشتر جلوگیری کنند.
خلج آبادی خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از تحویل مصدوم به عوامل اورژانس مواد قابل اشتعال را برای جلوگیری از حوادث احتمالی از تعمیرگاه خارج کردند و پس از ایمن سازی و تحویل محل حادثه به مالک تعمیرگاه، مأموریت خود را پایان دادند.
آتش نشانان پس از تحویل محل حادثه به عوامل انتظامی حاضر در محل حادثه به مأموریت خود پایان دادند.
نظر شما