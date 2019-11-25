به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش امروز با حضور در جمع راهپیمایان تهرانی در خصوص حضور پرشور مردم در راهپیمایی حمایت ازاقتدار و امنیت کشور، گفت: ملت ما این احساس و باور را دارند که باید مقابل ناامنی بایستند.



وی افزود: ملت بزرگ ایران در این سال‌ها که از پیروزی انقلاب گذشته تاکنون نشان داده اند که راه اصلی و اهداف و ارزش‌های اصلی انقلاب را به خوبی تشخیص می دهند و با وجود اینکه مشکلاتی دارند، هنگامی که آرمان های انقلاب اسلامی در خطر باشد، برای پاسداری با تمام وجود به میدان می آیند و توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی آنان و منافقان را خنثی میکنند.



فرمانده کل ارتش تصریح کرد: مردم در برابر اغتشاشگرانی که از آمریکا خط می گیرند و به جان، اموال و ناموس ملت بزرگ ایران حمله ور میشوند و امنیت را خدشه دار می کنند سکوت نمی کنند و با احساس ملی، انقلابی و دینی وارد میدان می شوند و تنفر خود را از ناامنی و ناامن کنندگان نشان می دهند.

سرلشکر موسوی گفت: این حضور بیانگر اعلام درک صحیح مردم از امنیت و تنفر از ناامنی و ناامن کنندگان است.