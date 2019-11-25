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۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۶

سرلشکر موسوی در جمع خبرنگاران:

مردم در برابر اغتشاشگرانی که از آمریکا خط می‌گیرند سکوت نمی‌کنند

مردم در برابر اغتشاشگرانی که از آمریکا خط می‌گیرند سکوت نمی‌کنند

فرمانده کل ارتش گفت: مردم در برابر اغتشاشگرانی که از آمریکا خط می گیرند و به جان، اموال و ناموس ملت بزرگ ایران حمله ور میشوند و امنیت را خدشه دار می کنند سکوت نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش امروز با حضور در جمع راهپیمایان تهرانی در خصوص حضور پرشور مردم در راهپیمایی حمایت ازاقتدار و امنیت کشور، گفت: ملت ما این احساس و باور را دارند که باید مقابل ناامنی بایستند.

وی افزود: ملت بزرگ ایران در این سال‌ها که از پیروزی انقلاب گذشته تاکنون نشان داده اند که راه اصلی و اهداف و ارزش‌های اصلی انقلاب را به خوبی تشخیص می دهند و با وجود اینکه مشکلاتی دارند، هنگامی که آرمان های انقلاب اسلامی در خطر باشد، برای پاسداری با تمام وجود به میدان می آیند و توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی آنان و منافقان را خنثی میکنند.

فرمانده کل ارتش تصریح کرد: مردم در برابر اغتشاشگرانی که از آمریکا خط می گیرند و به جان، اموال و ناموس ملت بزرگ ایران حمله ور میشوند و امنیت را خدشه دار می کنند سکوت نمی کنند و با احساس ملی، انقلابی و دینی وارد میدان می شوند و تنفر خود را از ناامنی و ناامن کنندگان نشان می دهند.

سرلشکر موسوی گفت: این حضور بیانگر اعلام درک صحیح مردم از امنیت و تنفر از ناامنی و ناامن کنندگان است.

کد مطلب 4780728
هادی رضایی

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