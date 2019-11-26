به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: طبق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در جلسه امروز اقتصاد مقاومتی، باید صادرات غیرنفتی را در سال آینده به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: ما در شرایط تحریمی قرار داریم و نمی‌توانیم ارز نفتی را در بودجه لحاظ کنیم، به همین دلیل، باید صادرات غیرنفتی خود را گسترش دهیم.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار از صادرات نفتی درآمد داشتیم که در حال حاضر این بخش از منابع ارزی را نداریم و باید از منابع ارزی دیگری استفاده کنیم و آن منابع دیگر، صادرات غیر نفتی است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: صادرات غیرنفتی ما به ۱۵ کشور اطراف صورت می‌گیرد و باید صادرات خود را به این کشورها گسترش دهیم.

نوبخت گفت: جلسه امروز معطوف به گسترش صادرات غیرنفتی بود، تا به چه ترتیبی موانع صادرات خود را به این ۱۵ کشور برطرف کنیم و طبق هدف گذاری‌های صورت گرفته، ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را که در حال حاضر داریم به ۴۸ میلیارد دلار در سال آینده برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه سازوکارهای افزایش صادرات غیرنفتی مطرح شد و همه سعی ما بر این است که کشور را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا بتوانیم بودجه را از ارز حاصل از نفت جدا کنیم.

پرداخت یارانه حمایتی به متقاضیان جامانده

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه در مورد پرداخت‌های حمایتی، گفت: افرادی که متقاضی دریافت حمایت معیشتی هستند، می توانند از طریق مسیرهای اعلام شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند و در صورت تایید حمایت معیشتی آنها پرداخت خواهد شد.

نوبخت گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور افرادی را که مشمول این دریافت شوند، در ماه آینده به همراه کسانی که مشمول دریافت یارانه از قبل بودند به صورت یک‌جا پرداخت‌ها را انجام خواهد داد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: افرادی که یارانه معیشتی حق آنها بوده و این ماه این یارانه را دریافت نکردند، هر دو ماه را به صورت یک‌جا دریافت خواهند کرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی وزارت رفاه برای دریافت یارانه حمایتی برای حدود ۶۰ میلیون نفر بود که در مرحله اول ۲۴۲۰ میلیارد تومان به حساب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار سرپرست خانوار واریز شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: منابعی که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی کردن بنزین حاصل می‌شود، به مردم برگردانده خواهد شد.

نوبخت افزود: سهمیه‌بندی بنزین را از ۲۴ آبان شروع کردیم و یارانه‌های این ماه را از محل تنخواه پرداخت کردیم و برای ماه آینده به فاصله یک ماه بعد از ۲۴ آذرماه این اقدام انجام خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این سازمان نظارت و مدیریت بر پرداخت‌ها را بر عهده دارد و ما بعد از گذشت یک ماه، گزارش رقم دریافتی حاصل از مدیریت سوخت را به مردم ارایه خواهیم داد.

نوبخت ادامه داد: در صورتی که رقم حاصل از مدیریت سوخت بیشتر از پیش‌بینی ما هم باشد، ما حق استفاده از آن را نداریم و همه آن را به مردم بر می‌گردانیم.