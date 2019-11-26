به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت، نمایندگان شرایط صدور نسخه جایگزین برای برات در صورت مفقود شدن برات و همچنین ادامه معامله را تعیین کردند.
مبحث نهم- مفقودشدن برات
بر اساس ماده۴۲۲- در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن میتواند به موجب اظهارنامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به براتگیر دستور عدم قبول دهد.
این اظهارنامه علاوه بر نام براتدهنده و براتگیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسئولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به براتدهنده برسد.
هریک از مسئولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسئول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شدهاست. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یکهفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند.
این دادخواست باید به کلیه مسئولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر میشود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.
طبق ماده۴۲۳- تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده میتواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.
همچنین بر اساس ماده۴۲۴- دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین میتواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند.
هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کنند تا به براتدهنده برسد.
هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.
علاوه بر این طبق ماده۴۲۵- چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط میتواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند.
در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از براتگیر مطالبه میشود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از براتگیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجراء خواهد بود.
چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت نداده ویا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول بهموجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بریءالذمه میشود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست میآورد و میتواند به مسؤولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آنها دستور عدمپرداخت داده شده باشد.
در ماده۴۲۶ مصوب شد چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که میتواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده میباشند.
بر اساس ماده۴۲۷- اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین میتواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبولکننده یا براتدهندهای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند.
در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود میتواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، بهفوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیعشده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سهسال از سررسید سند است.
طبق ماده۴۲۸- چنانچه پس از گذشت سهسال از سررسید برات مفقود مبلغ آن بهطور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمیتواند از حیث تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون به درخواست تأمیندهنده فوراً رفع اثر میشود.
در ماده۴۲۹ مقرر شد اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائهکننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند.
در صورت رجوع ارائهکننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار میکند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائهکننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائهکننده میتواند وجه سند را از کلیه مسئولان آن مطالبه نماید.
بر اساس ماده۴۳۰- هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات واردشده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم میشود.
طبق ماده۴۳۱- در هر حال، اگر ارائهکننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر میکند و مسئولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر میشود.
در ماده۴۳۲ مقرر شد مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.
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