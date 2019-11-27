سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در قالب یک رویداد مسئله محور با رویکرد تمدنی توسط دانشگاه امام صادق (ع)، با حمایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر کشور برگزار می‌شود.

همچنین با حکم حسن بشیر رئیس سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، اعضای کمیته‌های راهبری همایش منصوب شدند. براساس این احکام رئیس شورای علمی، دبیرکل و دبیران کمیته‌های سومین همایش ملی مسعود کوثری به عنوان رئیس شورای علمی، عبدالکریم خیامی به عنوان دبیر شورای علمی، محمدصادق نصراللهی به عنوان دبیر کل، معصومه نصیری به عنوان دبیر کمیته رسانه‌ای و تبلیغاتی، محمدرضا برزویی به عنوان دبیر کمیته اجرایی، سیدمجید امامی به عنوان دبیر کمیته تأمین مالی و محمدحسین شعاعی به عنوان مسؤول دبیرخانه هستند.