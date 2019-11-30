واکسیناسیون رایگان طیور بومی در قزوین علیه بیماری نیوکاسل آغاز شد

حمید زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت بیماری نیوکاسل در طیور صنعتی و بومی که به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای طیور کشور مطرح است و به منظور افزایش سطح ایمنی طیور بومی علیه این بیماری و در نهایت قطع چرخه تکثیر ویروس و انتقال به طیور صنعتی، اداره کل دامپزشکی استان قزوین اجرای طرح رایگان واکسیناسیون طیور بومی را در همه روستاهای استان قزوین با واکسن نیوکاسل مقاوم به حرارت، بصورت آشامیدنی آغاز کرد.

وی تصریح کرد: نیوکاسل از بیماریهای مسری است که تقریبا همه پرندگان را در سنین مختلف مبتلا می کند و در مواردی حتی بدون بروز نشانه ای از بیماری سبب مرگ و میر صد در صدی طیور بومی می شود که در همین راستا واکسیناسیون پرندگان با استفاده از واکسن زنده غیر بیماریزا، از یک سو ایمنی پرندگان را بالا می برد و از طرفی در بدن پرندگان جایگزین ویروس وحشی و بیماریزا می شود.

زینالی تصریح کرد: این طرح در روستاها بصورت رایگان و با همکاری دهیاریها و بخشداریها به منظور حفاظت از طیور بومی در روستاها و در نهایت حفاظت از سرمایه های مزارع صنعتی و تولید کنندگان گوشت و تخم مرغ به انجام می رسد.