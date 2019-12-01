شاه علامت آنفلوانزا را بشناسید/تشدید بیماری در هوای آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید رضایی کارشناس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که ۸۰ درصد موارد ابتلا به آنفلوانزا معمولا بدون علامت، کم علامت و یا خفیف هستند که نیازی نیست به پزشک مراجعه کنند.

وی افزود: مراجعه به پزشک زمانی لازم می شود که فرد مبتلا در روز دوم و سوم بیماری، احساس تنگی نفس می کند.

رضایی با اشاره به انواع بیماری های فصل سرما که یکی از آنها آنفلوانزا است، گفت: معمولا علامت آنفلوانزا با درد بدن، گلو درد، سرفه و تب بالا همراه است.

کارشناس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که این بیماری در موارد خفیف هیچ خطر جدی نداشته و کشنده نیست، افزود: در ۲۰ درصد موارد که تب بیمار در روزهای سوم و چهارم کنترل نمی شود و پایین نمی آید، لازم است پزشک حتما او را ویزیت کند و اگر عفونت به ریه ها نریخته بود، می تواند به بیمار اطمینان دهد که مشکل خاصی نیست و خوب می شود.

رضایی ادامه داد: اما اگر تب بیمار در روزهای پنجم و ششم کم نشد، لازم است مجدد نزد پزشک برود و اگر نیاز بود، بستری شود.

در همین حال، مسعود مردانی متخصص بیماری های عفونی، مهم ترین علامت آنفلوانزا را تب ناگهانی و بالای ۳۹ درجه دانست و گفت: تب در آنفلوانزا بر خلاف سرماخوردگی که به ندرت به ۳۸ درجه می رسد، به بالای ۳۹ و ۴۰ درجه می رسد.

وی افزود: فرد سرما خورده با علائمی مثل آبریزش بینی و عطسه درگیر می شود اما شاه علامت آنفلوانزا، تب بالا و درد بدن است.

مردانی ادامه داد: آنفلوانزا با عفونت گوش میانی و ریه ها همراه است و اگر فرد مبتلا دچار بیماری زمینه ای نباشد و واکسن آنفلوانزا زده باشد، خطری او را تهدید نمی کند.

این متخصص بیماری های عفونی تاکید کرد: افراد بالای ۶۰ سال، بیماران قلبی و ریوی، کلیوی، افراد دیابتی، کسانی که آسم دارند و زنان باردار، اگر واکسن آنفلوانزا نزده باشند، باید از آنفلوانزا بترسند.

مردانی ادامه داد: در کودکان ۶ ماه تا ۶ سال، ممکن است علائم آنفلوانزا شدید باشد.

وی، شستشوی مکرر دست ها را مهم دانست و گفت: ثابت شده که شستن مکرر دست ها با آب و صابون، می تواند زنجیره انتقال ویروس را قطع کند.

در همین حال، فرشید رضایی کارشناس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، افزود: آنفلوانزا بیماری است که با سیستم ایمنی بدن درگیر می شود. این ویروس، در جهان بسیار مهم تلقی می شود و علت آن نیز، تغییراتی است که هر سال در نوع بروز این ویروس مشاهده می شود.

وی ادامه داد: اگر بیمار مبتلا با تنگی نفس به همراه خس خس سینه و سرگیجه مواجه بود، حتما به پزشک مراجعه کند.

رضایی افزود: در ۹۹ درصد موارد اگر بیمار به موقع نزد پزشک برود، اقدامات درمانی جواب می دهد.

وی با اشاره به شیوع بالای ویروس آنفلوانزا طی سال جاری نسبت به سال گذشته در کشور، گفت: گذر از دوره تب دار بیماری مهم است که باید نسبت به آن توجه داشت. یعنی در روزهای پنجم و ششم، که دوره انتقال ویروس است، باید نکات به بهداشتی را دقیق رعایت کنیم.

کارشناس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، با توصیه به والدین که کودکان مدرسه ای دارند، افزود: بچه ها حتما ماسک بزنند و از دست دادن با دیگران خودداری کنند.

رضایی ادامه داد: ویروس آنفلوانزا به مدت ۳۰ دقیقه روی دست ها می ماند و از همین رو، شستن دست ها با آب و صابون، خیلی مهم است.

کارشناس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در ارتباط با آلودگی هوا و شیوع آنفلوانزا، گفت: آلودگی هوا منجر به شیوع ویروس آنفلوانزا نمی شود، اما روی شدت بیماری اثرگذار است.