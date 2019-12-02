به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی کائیدی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته برنامه برنامه ریزی و توسعه شهرستان پلدختر اظهار داشت: اعتباراتی که جهت احداث دیواره ساحلی، ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی، مرمت و بازسازی معابر و جداول روستاهای سیل زده در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شده عملیاتی شده است.

وی افزود: برای خارج شدن این روستاها از وضعیت کنونی و آسیب های ناشی از سیل لازم است در روند کار تسریع شود.

بخشدار مرکزی پلدختر گفت: آب منطقه ای لرستان تاکنون در روستای «چم مهر» اقدام به لایروبی رودخانه کشکان و احداث دیواره حفاظتی در روستای «چم گز» نکرده است که انتظار می رود در اسرع وقت تامین اعتبار و نسبت به این عملیات ها اقدام شود.

کائیدی افزود: راههای دسترسی به مناطق عشایری که در جریان بارندگی های گذشته تخریب شده تا کنون مرمت و بازسازی نشده و لازم است امور عشایر استان و شهرستان در اسرع وقت تامین اعتبار این راه ها را پیگیری و به تسطیح راه ها اقدام شود.

وی یادآورشد: به علت کمبود اعتبار تخصیص یافته به آب روستایی، خسارت های ناشی از سیل جبران نمی شود و تعمیر شبکه داخلی و خطوط انتقال آب به روستاها نیاز به تخصیص اعتبار بیشتر دارد.

بخشدار مرکزی پلدختر افزود: پل های ارتباطی روستاهای کلک بیشه، کیان آباد، پران پرویز، لیلان چم و چم غلامعلی که در جریان سیل تخریب شده بود تاکنون بازسازی و احداث نشده اند.

کائیدی گفت: بیشتر محورها، پلها، آب نماها و کناره جاده ها در بارندگی های گذشته و سیل، دچار تخریب شده و نیاز به مرمت و بازسازی دارد و همچنین رسوبات جمع شده زیر پل ها باید در اسرع وقت لایروبی شود.