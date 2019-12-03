خوش خدمتی اسامه نجیفی به ریاض با مصاحبه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه النجیفی رئیس اسبق پارلمان عراق در گفتگویی با العربیه و الحدث به موضع گیری خصمانه علیه ایران پرداخت.

وی مدعی شد: ملت عراق مخالف هیمنه ایران بر اراضی و دخالت در امور داخلی آن به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی است. حضور ایران در عراق پایان خواهد یافت. احزابی که در قدرت حضور دارند به سهولت از آن دست نخواهند کشید اما فشار مردم آنها را مجبور به تن دادن به خواسته های تظاهرات کنندگان می کند. ایران در امور عراق دخالت می کند و اجازه تضعیف حضور خود در عراق را نخواهد داد. تهران به آسانی از عراق نخواهد گذشت و در راستای تاسیس امپراتوری در منطقه حرکت می کند.

النجیفی گفت: ما به سوی انتخابات زودهنگام برای تصحیح روند سیاسی عراق حرکت می کنیم. نظارت سازمان ملل بر انتخابات آتی ضروری است. تظاهرات کنندگان باید در روند تدوین قانون انتخابات و کمیساریا برای تضمین ثبات مشارکت داشته باشند. اگر بنا باشد که عشایر برای حمایت از تظاهرات کنندگان سلاح به دست بگیرند پس نقش دولت چیست؟

وی افزود: در صورتی که گروههای سیاسی بر عدم تغییرات اصرار ورزند، عراق به سوی سمت و سوی نامعلوم حرکت خواهد کرد. تظاهرات از بطن رنجها برخاست و دخالت خارجی اگر باشد خیلی کم است.

النجیفی عادل عبدالمهدی را هم به شدت به باد انتقاد گرفت.