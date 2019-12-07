موفقیت تکواندوکاران هندی با نایب قهرمان ایرانی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها به میزبانی نپال و با حضور کشورهای جنوب آسیا برگزار شد که تیم تکواندو هندوستان با هدایت محمد باقری معتمد، نایب قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن در این رقابتها درخشان ظاهر شد. این تیم موفق به کسب ۷ مدال طلا، ۴ نقره و ۵ برنز در دو بخش مردان و زنان شد.

هندی مدتی است که باقری معتمد را به عنوان مربی خود انتخاب کرده و تلاش بی وقفه این مربی جوان ایرانی نتایج خوبی را برای تکواندوکاران این کشور داشته است.

معتمد مدتی قبل نیز تیم خود را برای برگزاری یک اردوی ۱۰ روزه به ایران آورده بود و مدتی در کرج تمرینات خود را پیگیری کرد.

وی تیم خود را برای حضور در رقابتهای کسب سهمیه المپیک در بخش قاره ای آماده می کند.