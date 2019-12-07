به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوسی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه حمایت از کودکان و نوجوانان نیازمند در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: پویش ثبتنام ۱۴ هزار حامی در استان آغاز شد و این در حالی است که سه هزار و ۵۰۰ کودک و نوجوان نیازمند شناساییشده است.
وی با تأکید بر اینکه عموم مردم میتوانند در این پویش شرکت کنند، تصریح کرد: این پویش تا پایان سال ادامه دارد و پیشبینی میشود یکمیلیون حامی در این پویش از استان سمنان شرکت کنند.
قائممقام کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه خیران میتوانند با پرداخت ماهانه پنج هزار تومان در این پویش از کودکان و نوجوانان نیازمند حمایت کنند، گفت: تسهیل سازی فرآیند پرداخت مبالغ حمایتی ازجمله رویکردهای این سازمان در اجرای این طرح است.
قوسی با اشاره به فعالسازی اپلیکیشنهای مختلف تلفن همراه برای اجرای این طرح و دریافت کمکهای حامیان بیان کرد: حامیان میتوانند با ارسال عدد ۱۴ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۳۳۳۳۳ و یا ثبتنام در پایگاه اینترنتی www.ekram.emdad.ir و یا مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در این طرح بهعنوان حامی شرکت کنند.
وی یادآور شد: در این طرح برای هر فرزند نیازمند حمایت شماره کارت ۱۶ رقمی تعبیهشده است که حامیان میتوانند با مراجعه به خودپردازهای عضو شتاب بهصورت مستقیم برای فرزند تحت حمایت خود وجه حمایتی را پرداخت کنند.
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